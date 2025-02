Thúc đẩy kinh tế xanh dựa trên tiêu chuẩn ESG

Bất chấp vô vàn rủi ro, bất định, biến động khắp thế giới, nhiều doanh nghiệp vẫn đứng vững trên thị trường. Phát triển bền vững là một trong những lý do giúp những doanh nghiệp gặt hái được thành công đó.

Hành trình nỗ lực thực hiện ESG

9 năm liên tiếp duy trì thứ hạng cao trong Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững lĩnh vực sản xuất theo Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam (CSI100) là minh chứng cho sự thành công của Vinamilk.

Vinamilk là doanh nghiệp tiên phong trong phát triển bền vững. Từ rất sớm, doanh nghiệp đã đưa ra nhiều chương trình để phát triển bền vững và được quản trị một cách bài bản. Trong đó, hành trình không ngừng nghỉ trong việc thực hiện các ESG (Environmental - Social - Governance) - bộ tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Cụ thể, thứ nhất, về cam kết môi trường (Environmental): Vinamilk đã đưa ra một cam kết tham vọng nhưng đầy mạnh mẽ - đạt phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu này, Vinamilk đã triển khai nhiều bước chuyển đổi về sản xuất xanh như sử dụng năng lượng tái tạo, chuyển đổi công nghệ, tối ưu hóa quy trình sản xuất và tăng cường tuần hoàn, tái chế. Đến nay, đã có 2 nhà máy và 1 trang trại của doanh nghiệp đạt chứng nhận trung hòa Carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014.

Chưa dừng lại ở đó, doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án nhằm hình thành bể hấp thụ Carbon từ rừng, bảo vệ môi trường, hạn chế tác động biến đổi khí hậu. Nổi bật, năm 2020, chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã được Vinamilk triển khai thành công.

Vinamilk còn triển khai nhiều chương trình khác nhằm hướng tới mục tiêu hình thành bể hấp thụ Carbon từ rừng. Một trong những dự án tiêu biểu là "Cánh rừng Net Zero", dự án tái sinh 25 ha rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Thứ hai, về xã hội (Social), ví dụ điển hình của doanh nghiệp phải kể đến Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam với sứ mệnh “Để mọi trẻ em Việt Nam được uống sữa mỗi ngày”. Đây là một chương trình chăm sóc dinh dưỡng có quy mô lớn và dài hơi nhất được thực hiện bởi doanh nghiệp, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề dinh dưỡng cho trẻ em.

Thứ ba, quản trị doanh nghiệp (Governance): Vinamilk đã xây dựng một hệ thống quản trị minh bạch và hiệu quả, đảm bảo rằng mọi hoạt động đều tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững của Vinamilk luôn được kiểm toán bởi các đơn vị độc lập, đảm bảo tính chính xác và minh bạch. Song song, doanh nghiệp đã áp dụng các công nghệ tiên tiến trong quản lý và vận hành, từ hệ thống quản lý chất lượng đến các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại.

Những điều này giúp Vinamilk duy trì niềm tin của các nhà đầu tư, nâng cao uy tín trên thị trường quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự minh bạch, trách nhiệm trong mọi khía cạnh.

Chiến lược theo đuổi ESG 4 Plus

Với tầm nhìn chiến lược, nguồn lực dồi dào và kinh nghiệm trong suốt hành trình phát triển hơn 100 năm tuổi, SCG đã đi đầu trong việc áp dụng các nguyên tắc kinh tế xanh vào hoạt động sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam.

Chiến lược tăng trưởng xanh toàn diện của SCG hướng tới tăng tỷ trọng năng lượng sạch trong sản xuất giúp giảm chi phí, thúc đẩy các sáng kiến xanh nhằm giải quyết các đại xu hướng toàn cầu và mở rộng sang các thị trường nhiều tiềm năng.

SCG cũng luôn đề cao cam kết minh bạch - theo đúng như chiến lược ESG 4 Plus mà SCG đã kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua. Chiến lược này bao gồm bốn cách tiếp cận chính: Net Zero, phát triển xanh (Go Green), giảm bất bình đẳng (Reduce Inequality) và thúc đẩy hợp tác (Embrace Collaboration).

Những hành động cụ thể đã được các công ty thuộc SCG triển khai trong nhiều ngành hàng. Cụ thể, trong ngành vật liệu xây dựng, SCG giới thiệu các “sản phẩm xanh” được dán nhãn SCG Green Choice như: Sông Gianh, SCG Super Xi măng…

Ưu điểm của dòng sản phẩm này là tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, kéo dài tuổi thọ công trình và giảm phát thải khí nhà kính.

Hay với ngành hóa dầu, SCG giới thiệu sản phẩm nhựa sinh thái SCGC Green Polymer được thiết kế theo nguyên tắc kinh tế tuần hoàn. Sau khi sử dụng, sản phẩm SCGC Green Polymer sẽ được thu hồi để tái chế, tạo thêm vòng đời cho nhựa, đáp ứng mục tiêu phát triển xanh.

Còn với ngành bao bì, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam, SCG đã cung cấp hơn 5.000 giường giấy cho các bệnh viện dã chiến và khu cách ly trên cả nước, góp phần cung cấp giường bệnh cho bệnh nhân, đồng thời đảm bảo thân thiện với môi trường.

Khi phát triển bền vững trở thành yêu cầu cấp bách, chắc chắn, hành trình của Vinamilk, SCG và cùng nhiều doanh nghiệp khác sẽ được viết tiếp. Từ đó, kiến tạo thêm những giá trị mới, bền vững, cùng Việt Nam phát triển vươn mình trong tương lai.