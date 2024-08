Tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng

(Ngày Nay) - Hòa chung không khí hào hùng của cả nước chào mừng kỷ niệm những ngày Cách mạng tháng Tám lịch sử, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2024), chiều 14/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự, phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ cấp cao của lực lượng Công an nhân dân nghỉ hưu tại Hà Nội.

Buổi gặp mặt do Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức để ôn lại truyền thống và tri ân những công lao, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân qua các thời kỳ, với sự tham dự của các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới; các đồng chí Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bày tỏ vui mừng đến dự buổi gặp mặt cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân đã có 50 năm cống hiến, trưởng thành trong lực lượng Công an nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi đến các đại biểu lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc mừng những chiến công, thành tích mà toàn lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong suốt 79 năm qua.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, từ khi ra đời đến nay, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, luôn phát huy truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân, luôn hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cấp, các ngành, không quản ngại hy sinh, gian khổ, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, khôn khéo trong chiến đấu, công tác, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng Công an nhân dân đã góp phần rất quan trọng trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Lực lượng Công an nhân dân phát huy vai trò, thực sự là "thanh bảo kiếm" sắc bén của Đảng, lá chắn vững chắc bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những thành tích, chiến công và sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân là yếu tố rất quan trọng để chế độ xã hội chủ nghĩa ngày càng vững chắc; đất nước ta ngày càng ổn định, phát triển; xã hội ngày càng công bằng, dân chủ, văn minh.

"Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng, giao trọng trách lãnh đạo chỉ huy chủ chốt của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương qua các thời kỳ cho những tướng lĩnh, sĩ quan được tôi luyện, trưởng thành từ thực tiễn công tác và chiến đấu. Đó là những chiến sĩ cách mạng có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, dũng cảm, là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về tinh thần yêu nước, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Các đồng chí đã có những đóng góp rất quan trọng, tạo nên sức mạnh to lớn thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, đến nay, phát huy truyền thống đó, lực lượng Công an nhân dân đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đề ra, giữ vững ổn định an ninh cho đất nước tiếp tục phát triển, chủ động các mặt công tác xây dựng xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đảng bộ Công an Trung ương luôn luôn là Đảng bộ gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đó, uy tín, tín nhiệm rất cao, luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đây cũng là thành quả 79 năm xây dựng, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân, trong đó có sự đóng góp của các nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân...

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vinh dự, tự hào, vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và có ý kiến phát biểu chúc mừng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

"Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí là định hướng hết sức quan trọng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, trong đó có cán bộ hưu trí", Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định.

Thượng tướng Lương Tam Quang khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể lực lượng Công an nhân dân sẽ nghiêm túc lĩnh hội, quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; xin hứa với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hưu trí Công an, lực lượng Công an nhân dân sẽ phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, kế thừa, tiếp nối những thành tích, kết quả mà các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh, sĩ quan, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đã dày công xây dựng, vun đắp; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng, Nhà nước; mong muốn các đồng chí cán bộ hưu trí Công an nhân dân tiếp tục theo dõi, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới...

Đại diện cán bộ Công an cấp cao nghỉ hưu phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam khẳng định: Các thế hệ Công an hưu trí trong những năm qua luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm chỉ đạo, các cấp ủy và Công an các cấp luôn quan tâm xây dựng, củng cố Hội Cựu Công an nhân dân, chăm lo chế độ, chính sách và hỗ trợ khó khăn cho cán bộ Công an hưu trí, thân nhân liệt sĩ, thương binh và người có công trong lực lượng Công an nhân dân. Đến nay, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đang dần trở thành một tổ chức hội vững mạnh, tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị và phong trào cách mạng ở cơ sở, qua đó thể hiện vai trò và vị trí của mình.

Đồng chí Vũ Hùng Vương bày tỏ, thời gian tới, hội viên Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam sẽ giữ gìn, tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của Công an nhân dân Việt Nam; tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, đặc biệt là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam ngày càng phát triển không ngừng...