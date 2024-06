Tôn vinh, động viên những người làm báo giữ "tâm sáng, bút sắc"

Ngày 19/6, thăm và chúc mừng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành bày tỏ tin tưởng đội ngũ người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, luôn giữ “tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết cùng đồng hành với sự phát triển của quê hương Hậu Giang và của đất nước.

Gửi đến cán bộ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo của các cơ quan báo chí tỉnh và Trung ương thường trú trên địa bàn lời chúc mừng tốt đẹp nhất, ông Nghiêm Xuân Thành khẳng định, trong kết quả phát triển ấn tượng của tỉnh những năm qua có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, với việc đổi mới phương thức làm báo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số và có nhiều sản phẩm báo chí mới. Các cơ quan báo chí đã lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là quan tâm thông tin, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Trung ương, kết quả triển khai, hiện thực hóa của tỉnh. Nội dung tuyên truyền đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, thực chất.Ông Nghiêm Xuân Thành cho rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tâm huyết, trách nhiệm, đội ngũ người làm báo đã tạo ra nhiều sản phẩm báo chí, thông tin có chất lượng, đa dạng, phong phú, hấp dẫn, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Báo chí xứng đáng là diễn đàn tin cậy của nhân dân, thật sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, doanh nghiệp, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh Hậu Giang thân thiện, năng động, đoàn kết, nghĩa tình.

*Chiều 19/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Bày tỏ tri ân, đánh giá cao những đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo hoạt động trên địa bàn tỉnh thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh, báo chí luôn đồng hành cùng sự phát triển của địa phương, không chỉ làm tốt vai trò thông tin tuyên truyền, mà còn tích cực phản ánh những nguyện vọng, ý kiến của người dân, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm, tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp để bắt kịp với sự phát triển của công nghệ và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, nỗ lực sáng tạo; tiếp tục có nhiều tác phẩm quảng bá tiềm năng, lợi thế của Cà Mau.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đề nghị các cấp ủy, chính quyền, địa phương quan tâm hơn nữa tới hoạt động truyền thông, nhất là truyền thông chính sách của đơn vị, địa phương mình; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn.Tỉnh Cà Mau hiện có 3 cơ quan báo chí và hơn 260 hội viên Hội Nhà báo, cùng với đó là 2 văn phòng đại diện và với hơn 70 phóng viên thường trú và cộng tác viên của 59 cơ quan báo chí, tạp chí ngoài tỉnh. *Đến thăm, chúc mừng Hội Nhà báo, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh, những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh đã thể hiện sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cao của người dân, doanh nghiệp, trong đó có sự đóng góp rất tích cực của báo chí.

Tự hào tiếp nối, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, trên bước đường phát triển sắp tới, Phó Chủ tịch UBND Phạm Tấn Hòa mong báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh Long An, bồi đắp niềm tin, đồng thuận xã hội, tạo nên động lực mới, tinh thần mới, giá trị mới, khát vọng xây dựng một Long An phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Thăm, chúc mừng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam và Văn phòng đại diện báo Nhân Dân tại Long An, ông Nguyễn Bá Luân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Long An gửi lời thăm hỏi, chúc mừng, động viên của lãnh đạo tỉnh đến đội ngũ những người làm báo của hai cơ quan báo chí; đồng thời hy vọng các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, gắn bó với tỉnh trong công tác thông tin, tuyên truyền trên các mặt, các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.