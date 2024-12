Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành Hội nghị.

Các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Bộ Quốc phòng dự Hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; các Bí thư Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, cùng lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Tại Phiên họp, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương và các đại biểu đã nghe Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2024; thảo luận kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024 và quyết nghị những chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã tham mưu, tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, truyền thống vẻ vang và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Hội nghị Quân ủy Trung ương chu đáo, kỹ lưỡng, minh họa bằng những hình ảnh sinh động; ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu tâm huyết, trách nhiệm.

Khái quát kết quả nổi trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết một số Nghị quyết, kết luận của Trung ương trong Đảng bộ Quân đội và phối hợp triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động không để bị động, bất ngờ; góp phần duy trì, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống; góp phần giữ vững hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Quân đội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, đặc biệt là “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; phối hợp với Công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và các sự kiện chính trị, xã hội của đất nước. Toàn quân thực hiện nghiêm nền nếp chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả ba đột phá, quyết liệt thực hiện chủ đề “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”, đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch đã xác định; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo; tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chỉ huy và cơ quan trên một số địa bàn và của một số lực lượng.

Quân ủy Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm toàn quân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục được đẩy mạnh cả trên bình diện song phương và đa phương với nhiều dấu ấn rất nổi bật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2024 cũng còn một số hạn chế, khuyết điểm, Tổng Bí thư đề nghị tập thể Quân ủy Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo có giải pháp hữu hiệu để khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, để nâng cao sức mạnh của quân đội.Xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu

Trong năm 2025 và thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Quân ủy Trung ương tập trung ưu tiên rà soát tổng thể các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định để hoàn thành tốt các chỉ tiêu.Quân ủy Trung ương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân duy trì, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, tạo chuyển biến vững chắc về chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo theo mục tiêu, nhiệm vụ đã được Quân ủy Trung ương xác định trong các nghị quyết chuyên đề.

Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải tiếp tục tổ chức lực lượng nghiên cứu, kịp thời rút kinh nghiệm từ các cuộc chiến tranh, xung đột vừa qua trên thế giới để xây dựng, hoàn thiện các phương án tác chiến, phát triển nghệ thuật quân sự, đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, giáo dục và đào tạo, phù hợp với sự phát triển của tình hình và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ dân sự, xây dựng “thế trận lòng dân”. Quân ủy Trung ương tích cực đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng tinh thần Kết luận của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; tăng cường lòng tin chiến lược với các đối tác, nhất là các nước láng giềng, nước lớn, bạn bè truyền thống; nâng cao tự lực, tự chủ, tự cường góp phần nâng tầm vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tổng Bí thư đề nghị, hoàn thành có chất lượng các mặt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư, kinh tế quốc phòng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật, khoa học quân sự, thúc đẩy sự phát triển công nghiệp quốc phòng thời gian tới. Cùng với lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, các khâu đột phá, nhiệm vụ thường xuyên, Quân ủy Trung ương phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu.

Nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế và Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2024, Tổng Bí thư đề nghị những chủ trương, quyết sách của Quân ủy Trung ương phải được kịp thời phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, xây dựng ý chí, quyết tâm cao, tinh thần thần tốc, quyết thắng, “về đích” sớm, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã đề ra.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, phát biểu lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các cơ quan Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương đề cao trách nhiệm, quán triệt, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp đã xác định, phấn đấu toàn quân hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Quân đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025.