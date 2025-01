Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Công an tỉnh Bình Phước

Cùng đi với Tổng Bí thư có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo tỉnh Bình Phước, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước…

Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Phước đạt trên 61 nghìn tỷ đồng, tăng 9,32% so với năm 2023. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng 13,01%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm phát triển toàn diện, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế. Chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế tiếp tục nâng cao và cải thiện. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng được quan tâm kịp thời, công tác giảm nghèo, công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng, đời sống nhân dân trong tỉnh ngày càng được nâng cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những đóng góp của Công an tỉnh trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong suốt thời gian qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Tỉnh đảng bộ. Tỉnh phải quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch công tác năm 2025; phục vụ tốt nhất cho các hoạt động kinh tế- chính trị- văn hóa- xã hội- an ninh- quốc phòng của địa phương, nhất là phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; quyết liệt thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư lưu ý, tỉnh cần thực hiện kết nối giao thông giữa các địa phương trong khu vực; phát triển hạ tầng cơ sở, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đồng thời tập trung phát huy tiềm năng để tăng cường phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cần bám sát những chỉ tiêu mà Đại hội XIII của Đảng và Đại hội tỉnh đảng bộ đã đề ra để hoàn thành và xây dựng những chỉ tiêu cho Đại hội tới.

Tổng Bí thư đề nghị Công an tỉnh phải thể hiện vai trò tiên phong trong rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đoàn kết, đồng lòng, quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư yêu cầu, tỉnh tăng cường cải cách hành chính, phát huy vai trò đầu tàu dẫn dắt chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi trạng thái làm việc, đặc biệt trong phát triển kinh tế, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ an ninh trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an sinh xã hội tại vùng núi, vùng cao, biên giới; xây dựng công an cấp xã vững mạnh toàn diện.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Bình Phước là tỉnh biên giới, có đồng bào dân tộc, lực lượng công an tỉnh cần bám sát dân, duy trì trật tự an toàn xã hội và phải giữ ổn định an ninh trật tự, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong vùng.

Tổng Bí thư tin tưởng, Công an tỉnh Bình Phước sẽ thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Bình Phước phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, nhân dân ngày càng có cuộc sống ấm no, vui tươi, hạnh phúc, vững bước cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển giàu mạnh. Lực lượng vũ trang trong tỉnh đoàn kết, sát cánh cùng nhân dân thực hiện phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng quà cho các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Phước. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao tặng quà cho Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và tặng quà gia đình ông Dương Đức Thùng, sinh năm 1954, ở phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì đã lập nhiều thành tích đặc biệt trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và các nhiệm vụ khác, là bệnh binh có tỷ lệ thương tật 61%.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của bệnh binh Dương Đức Thùng cùng gia đình và động viên ông sống vui, sống khỏe cùng con cháu, gia đình tiếp tục tham gia tốt các phong trào của địa phương./.