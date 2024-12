Tổng duyệt Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2024

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Triển lãm gồm hai phần chính. Trong đó, ở phần nghệ thuật, các lực lượng sẽ trình diễn 4 tiết mục gồm: "Tre Việt Nam"; "Việt Nam - đất nước - con người" với liên khúc dân ca ba miền từ Tây Bắc, đồng bằng Bắc Bộ đến miền Trung và Tây Nguyên; "Việt Nam muôn màu"; "Khát vọng hòa bình - Kết nối năm châu". Hai khinh khí cầu treo cờ Tổ quốc Việt Nam bay nổi bật chính giữa xuyên suốt phần trình diễn nghệ thuật.Sau phần nghệ thuật là phần lễ với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, đại biểu trong nước và quốc tế. Dự kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có bài phát biểu chào mừng Triển lãm. Các đại biểu sau đó sẽ nhấn nút khai mạc.Tiếp đó là màn bay chào mừng và trình diễn võ, quân khuyển. Chương trình bay chào mừng do lực lượng Không quân nhân dân Việt Nam đảm nhiệm; trình diễn võ thuật do Bộ đội Đặc công đảm nhiệm; huấn luyện Quân khuyển do Bộ đội Biên phòng đảm nhiệm. Bên cạnh đó, tại Lễ khai mạc còn có phần trình diễn của Đội nữ Quân nhạc và Đoàn Nghi lễ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo tổ chức Triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương toàn thể các cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, diễn viên và các cơ quan, đơn vị đã tham gia tổng duyệt. Qua tổng duyệt, Thứ trưởng nhận định công tác chuẩn bị đầy đủ và chu đáo từ lực lượng, phương tiện đến nội dung, kịch bản, điều hành đến vật chất, đạo cụ để phục vụ lễ khai mạc.Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng luyện tập của các lực lượng tham gia trình diễn tại Lễ khai mạc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá phần điều hành và tổ chức tổng duyệt rất thành công."Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về tính chuyên nghiệp và sự khổ công luyện tập từ tháng 3 đến nay của một số lực lượng và đặc biệt trong giai đoạn gần đây", Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh; đồng thời yêu cầu kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên các lực lượng tham gia tổ chức, trình diễn tại Lễ khai mạc ngay sau khi kết thúc Triển lãm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý Ban Tổ chức triển lãm phối hợp với Bộ Công an bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát trật tự xen kẽ với lực lượng của Quân đội để điều tiết, phân luồng giao thông từ ngoài đường trục chính đến khu vực triển lãm. Về phần lễ khai mạc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, ngoài cờ Tổ quốc được kéo lên bởi hai khinh khí cầu, cần có thêm cờ chủ đề của Triển lãm.

Các thành phần trong Quân đội tham dự Triển lãm phải mặc đúng lễ phục K24 và đeo huy hiệu 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; đây là danh dự và sự tự hào của Quân đội nhân dân Việt Nam trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 diễn ra từ ngày 19 - 22/12/2024 tại khu vực sân bay Gia Lâm (Hà Nội). Lễ khai mạc được tổ chức vào sáng 19/12. Triển lãm có tổng diện tích toàn bộ khu vực tổ chức hơn 100.000 m2 với diện tích trưng bày trong nhà 15.000 m2 (tăng gấp đôi so với triển lãm năm 2022) và diện tích ngoài trời hơn 20.000 m2.

Tại Triển lãm, ngoài khu vực trưng bày của các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước, Ban Tổ chức bố trí khu vực Không gian văn hóa Việt Nam, khu vực trưng bày "Thành tựu xây dựng Lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân" giới thiệu về truyền thống, thành tựu 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; giới thiệu sản phẩm kinh tế - quốc phòng, kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội; giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, hiệp hội, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp.Ngoài ra, trong khuôn khổ Triển lãm sẽ diễn ra các chương trình giao lưu, trao đổi, thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan, đơn vị với doanh nghiệp; doanh nghiệp với doanh nghiệp; hội thảo chuyên đề kỹ thuật quân sự; các hoạt động giới thiệu thành tựu kinh tế kết hợp quốc phòng...Triển lãm sẽ mở cửa cho người dân vào tham quan miễn phí từ 13 giờ 30 ngày 21/12.