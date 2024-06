"Tour" xuyên Việt đầu tiên nhằm bảo vệ hàng triệu chó, mèo Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 3/6, Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS chính thức khởi động “tour” xuyên Việt “Hành trình yêu thương”, để truyền tải thông điệp mong muốn sớm chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó và mèo tại Việt Nam. Chương trình đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của đông đảo cộng đồng.

FOUR PAWS đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 2019, phối hợp giải quyết các rủi ro từ việc buôn bán thịt chó, mèo. Đến nay, FOUR PAWS đã nhận được sự ủng hộ của 2 triệu người trên khắp thế giới, trong đó có hơn 250.000 người Việt Nam, phản đối hoạt động tàn nhẫn này và kêu gọi chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo.

Hành trình xuyên Việt lần này là một trong nhiều hoạt động của FOUR PAWS để truyền tải thông điệp về sự ủng hộ, và mong mỏi của người dân trong việc chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo vĩnh viễn ở Việt Nam.

Hành trình xuyên Việt của FOUR PAWS sử dụng xe tải có gắn màn hình LED di chuyển và đỗ tại 3 thành phố chính là TP Hồ Chí Minh ngày 31/5 và 1/6, Đà Nẵng ngày 2/6 và Hà Nội ngày 7 và 8/6.

Trong hành trình và tại các điểm dừng, bằng các thông điệp và hình ảnh trình chiếu trên màn hình LED, FOUR PAWS mong muốn nâng cao nhận thức của người dân về những vấn nạn do việc buôn bán thịt chó, mèo gây ra; và kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng để sớm chấm dứt việc buôn bán này tại Việt Nam. Ở các điểm dừng, FOUR PAWS đã nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của người dân địa phương.

Anh Bùi Lăng Phong (33 tuổi), người dân tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Hôm nay tôi có mặt tại sự kiện của FOUR PAWS để mong sự kiện được lan toả. Chó, mèo là động vật trung thành, gắn bó cả quãng đời con người, nên ăn thịt chó mèo là không nhân đạo. Thời đại ngày nay đã văn minh hơn rất nhiều, tôi mong vấn nạn này sớm được chấm dứt. Thêm vào đó, ăn thịt chó, mèo còn có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. Tôi rất mong sớm chấm dứt hoạt động buôn bán, ăn thịt chó, mèo”.

Chị Nguyễn Thị Bích Phụng (30 tuổi), người dân tại TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Các nước tiên tiến đã có những chính sách, biện pháp để bảo vệ thú cưng như chó, mèo. Tuy nhiên, Việt Nam còn tình trạng bắt và giết thịt chó, mèo bằng nhiều hình thức, trong đó có đánh bả, điều này mang theo rủi ro của những căn bệnh không lường trước được. Ăn thịt chó, mèo vì thế không tốt cho sức khoẻ con người. Đối với nhiều người, chó, mèo như người thân trong gia đình. Tôi ủng hộ việc Nhà nước sớm hành động bằng những biện pháp, chính sách cụ thể, để “người thân” của chúng tôi được bảo vệ và sống trong yên bình”.

Bà Phan Thanh Dung, Cán bộ chiến dịch về Động vật đồng hành của FOUR PAWS, cho biết: "Đây là chuyến xe hành trình đầu tiên của chúng tôi ở cả ba miền Việt Nam nhằm truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về những hệ luỵ của hoạt động buôn bán thịt chó, mèo, bao gồm các vấn đề liên quan đến bệnh dịch, phúc lợi động vật, các căng thẳng xã hội…Trong hành trình này, chúng tôi đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ của đông đảo người dân, phần lớn đều bày tỏ bức xúc khi chính họ bị mất đi vật nuôi – người bạn đồng hành thân thiết của mình vào tay những kẻ trộm; và mong muốn sớm có những luật định cụ thể để cấm hoàn toàn việc buôn bán này.Chúng tôi cũng nhận định đây là thời điểm cần phải hành động ngay, đặc biệt là khi tình hình bệnh dại đang gia tăng trên cả nước. Từ đầu năm 2024 đến nay đã có 27 trường hợp bệnh dại tử vong, tăng 16 ca so với cùng kỳ năm 2023. Việc Hàn Quốc đã thông qua luật cấm buôn bán, tiêu thụ thịt chó đầu năm nay, cùng với việc Hội An đã đóng cửa một trong ba nhà hàng thịt chó lâu đời nhất trên địa bàn thành phố, cũng là những động lực để mong muốn chấm dứt hoạt động buôn bán thịt chó, mèo sớm thành hiện thực tại Việt Nam”.

Một khảo sát của FOUR PAWS được thực hiện vào đầu năm 2021 ở Việt Nam cho thấy 91% người dân Việt Nam phản đối việc buôn bán thịt chó và mèo. Ngoài ra, 95% cho rằng việc tiêu thụ thịt chó, mèo không phải là một phần văn hóa của Việt Nam.

Trước đó, chiến dịch “Đây không phải Việt Nam” của FOUR PAWS đã thu thập được hơn 33.000 thông điệp của người dân gửi tới Phó Thủ tướng Chính phủ, 24.000 du khách quốc tế gửi thư cho Tổng cục Du lịch Việt Nam, 13.500 người trên toàn cầu gửi bưu thiếp kỹ thuật số tới Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch để kiến nghị chấm dứt nạn buôn bán này.

Chuyến xe “Hành trình yêu thương” diễn ra ở cả ba miền lần này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ từ trong nước đến cộng đồng quốc tế đối với việc chấm dứt buôn bán thịt chó và mèo, với hơn 2 triệu chữ ký trên toàn thế giới. Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS sẽ gửi lời thỉnh nguyện của công chúng thông qua một sự kiện với các bên liên quan vào cuối năm nay.