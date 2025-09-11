Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe và Phong cách Sống 2025: Công nghệ nâng tầm sống khỏe

(Ngày Nay) - Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm Chăm sóc Sức khỏe và Phong cách Sống 2025 (Wellness Expo 2025) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30/10 đến ngày 01/11/2025 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp – 489 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Năm nay, với chủ đề “Công nghệ nâng tầm sống khỏe”, Wellness Expo 2025 hứa hẹn mở ra một không gian trải nghiệm hoàn toàn mới với sự nâng cấp về quy mô và sản phẩm trưng bày, mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện.

“Công nghệ nâng tầm sống khỏe” - Xu hướng chăm sóc sức khỏe trong thời đại mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà đã trở thành động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các quốc gia, góp phần tái định hình các hoạt động trong cuộc sống con người. Theo xu thế đó, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng đang có nhiều bước đột phá rõ rệt nhờ sự phát triển của công nghệ, tạo nên những thay đổi căn bản trong cách con người duy trì và cải thiện sức khỏe. Từ việc tối ưu hóa quy trình sản xuất thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đến sự ra đời của các thiết bị hỗ trợ theo dõi, phân tích và cải thiện sức khỏe cá nhân theo hướng khoa học, thông minh và cá nhân hóa, công nghệ đang mở ra một kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe hoàn toàn mới – chủ động hơn, hiệu quả hơn và dễ tiếp cận hơn.

Đặc biệt, trong nhịp sống hiện đại đầy bận rộn và nhiều áp lực, con người có xu hướng dành ít thời gian để tự chăm sóc bản thân hơn, do đó nhu cầu tìm kiếm và tiếp cận các giải pháp, sản phẩm chăm sóc sức khỏe hiện đại, nhanh chóng và hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết.

Xuất phát từ nhu cầu đó, triển lãm Wellness Expo 2025 được tổ chức với chủ đề “Công nghệ nâng tầm sống khỏe” nhằm thúc đẩy xu hướng ứng dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo nên không gian kết nối giữa doanh nghiệp - doanh nghiệp và doanh nghiệp - người tiêu dùng một cách trực tiếp và hiệu quả. Bên cạnh các sản phẩm thuần tự nhiên, hữu cơ và lành sạch, Wellness Expo 2025 sẽ mang đến cơ hội để công chúng tiếp cận với những sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng ứng dụng công nghệ cao, các thiết bị chăm sóc sức khỏe luyện tập uy tín, tiên tiến đến từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước; đồng thời mang đến góc nhìn mới về xu hướng chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, tiếp tục sứ mệnh xây dựng cộng đồng sống khỏe, nơi các doanh nghiệp và cộng đồng chung tay lan tỏa những thói quen tích cực và lối sống khỏe mạnh nhằm hướng đến một xã hội văn minh và phát triển bền vững.

Wellness Expo 2025 - Mở rộng đối tượng, mở rộng kết nối

Sau thành công của các kỳ triển lãm trước, Wellness Expo đã và đang khẳng định vị thế là một trong những triển lãm uy tín hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phong cách sống tại Việt Nam. Không chỉ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp trong nước, triển lãm còn thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các đối tác quốc tế. Chính sự tin tưởng và tín nhiệm đó đã tạo tiền đề để Wellness Expo 2025 mở rộng quy mô toàn diện. Triển lãm năm nay được tổ chức trên diện tích 5.000m², quy tụ hơn 100 gian hàng với sự tham gia từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, các quốc gia Châu Á khác và Việt Nam. Sự nâng cấp này không chỉ là minh chứng cho sức hút ngày càng lớn của triển lãm, mà còn mở ra những cơ hội giao thương mới cho các doanh nghiệp, giúp mở rộng mạng lưới hợp tác trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh việc mở rộng về quy mô, Wellness Expo 2025 còn có sự nâng cấp về lĩnh vực trưng bày. Trong bối cảnh hiện nay, khi thị trường chăm sóc sức khỏe đang phải đối mặt với tình trạng gia tăng của các sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, Wellness Expo 2025 cam kết tiếp tục duy trì các tiêu chí hàng đầu: uy tín – chất lượng – minh bạch, tập trung giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ an toàn, lành tính, đã được kiểm chứng, mang lại những giá trị thiết thực cho người tiêu dùng. Bên cạnh các sản phẩm về thực phẩm và đồ uống dinh dưỡng, sản phẩm và dịch vụ làm đẹp, y tế, thể dục thể thao, du lịch – nghỉ dưỡng, điểm nhấn nổi bật của triển lãm năm nay là sự gia tăng mạnh mẽ của các sản phẩm công nghệ và thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh như thiết bị theo dõi sức khỏe, công nghệ lọc không khí, thiết bị spa, công nghệ trong tư vấn dinh dưỡng và tập luyện... phản ánh đúng xu hướng sống khỏe chủ động và hiện đại.

Với sự mở rộng về quy mô và lĩnh vực trưng bày, Wellness Expo 2025 không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm, mà còn trở thành nền tảng kết nối toàn diện, tạo ra giá trị thiết thực cho cả doanh nghiệp và cộng đồng.

Đối với các doanh nghiệp, chương trình Kết nối giao thương 1:1 là không gian gặp gỡ lý tưởng, mang đến cơ hội gia tăng kết nối kinh doanh thông qua các cuộc trao đổi trực tiếp với các đối tác tiềm năng như nhà mua hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và chuyên gia trong ngành. Đồng thời, với hoạt động livestream giới thiệu sản phẩm ngay tại triển lãm, các doanh nghiệp có thể mở rộng độ phủ truyền thông, tiếp cận người tiêu dùng đa nền tảng và tương tác với khách hàng mục tiêu ngoài phạm vi không gian triển lãm trực tiếp.

Đối với cộng đồng, Wellness Expo 2025 mang đến chuỗi hoạt động sống khỏe phong phú như lớp yoga, zumba, trải nghiệm văn hóa đa quốc gia Việt – Hàn , ngày hội văn nghệ cộng đồng... Những hoạt động này không chỉ tạo nên không gian kết nối gần gũi, truyền cảm hứng sống tích cực mà còn góp phần lan tỏa thông điệp sống lành mạnh, giúp mỗi cá nhân nâng cao nhận thức và hành động nhằm duy trì và phát triển sức khỏe Thân – Tâm – Tuệ.

Với những giá trị mà triển lãm mang lại, Wellness Expo 2025 không chỉ khẳng định vai trò triển lãm chuyên ngành uy tín về chăm sóc sức khỏe và phong cách sống tại Việt Nam mà còn là tiền đề để doanh nghiệp, con người và xã hội cùng tiến về phía trước trên hành trình sống khỏe, sống đẹp.

Uy tín tạo niềm tin

Wellness Expo 2025 là sự kiện được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Hội chợ và Xúc tiến Thương mại Á Châu (ATFA) – đơn vị có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức triển lãm, sự kiện thương mại và xúc tiến đầu tư. Triển lãm được phối hợp tổ chức bởi Hiệp hội Công nghiệp Sức khỏe Hàn Quốc (Korea Wellness Industry Association), dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam (VAFF).

Wellness Expo 2025 vinh dự nhận được sự đồng hành của nhiều đơn vị uy tín. Trong đó, Goldsun Focus Media – doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo ngoài trời, tham gia với tư cách là Đối tác truyền thông chiến lược, hỗ trợ lan tỏa thông điệp, nâng cao hình ảnh và mang triển lãm đến gần hơn với công chúng và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, The Pearl Hội An – khu nghỉ dưỡng cao cấp bên bãi biển An Bàng, tham gia với vai trò Nhà đồng hành. Với không gian sang trọng cùng với trải nghiệm văn hóa đặc trưng của Hội An, The Pearl Hội An góp phần thể hiện tinh thần sống khỏe từ thân – tâm – tuệ của triển lãm.

Dù có sự đổi mới và mở rộng, triển lãm năm nay vẫn giữ vững tinh thần cốt lõi: xây dựng “hành trình sống khỏe” cho cộng đồng, góp phần lan tỏa giá trị sống tích cực đến đông đảo người dân trong nước và quốc tế. Tiếp bước với chủ đề mới “Công nghệ nâng tầm sống khỏe” trong năm 2025, Wellness Expo đang từng bước trở thành một sự kiện uy tín, và có chỗ đứng vững chắc trong ngành chăm sóc sức khỏe và phong cách sống tại Việt Nam.