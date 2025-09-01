Bộ Y tế hướng dẫn xử lý các tình huống khẩn cấp về sức khỏe khi tham gia sự kiện A80

(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã có hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe trong các tình huống khẩn cấp, cách xử lý khi bị cuốn vào đám đông, khi bị chen lấn, xô đẩy...

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), để bảo đảm an toàn và phòng tránh những sự cố không mong muốn xảy ra khi tập trung đông người trong dịp tham gia sự kiện mừng Quốc khánh 2/9 (A80), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dẫn người dân như sau:

Trước khi tham gia sự kiện: Người dân cần xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước; trang phục gọn gàng, lịch sự; đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê. Người dân nên mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ; mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: Ô, mũ, quạt tay... Đồng thời, chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Trong khi tham dự sự kiện: Người dân cần tránh chen lấn, xô đẩy; không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét.

Đặc biệt, người dân lưu ý có thể thông qua App A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng hướng dẫn: Trong trường hợp có tình huống khẩn cấp, người dân cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng; không hoảng loạn chạy, xô đẩy; tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ. Người dân cần đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người; quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, trong tình huống bị cuốn vào đám đông, người dân cần thực hiện:

- Giữ bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn.

- Giữ tay trước ngực để bảo vệ phổi, tránh ngạt thở.

- Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người.

- Không dừng lại giữa dòng người.

- Nếu bị ngã, cần cố gắng bảo vệ đầu, che đầu; gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng; tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.

Bộ Y tế cũng lưu ý người dân cần đặc an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức.