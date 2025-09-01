Bộ Y tế hướng dẫn xử lý các tình huống khẩn cấp về sức khỏe khi tham gia sự kiện A80

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đã có hướng dẫn người dân bảo vệ sức khỏe trong các tình huống khẩn cấp, cách xử lý khi bị cuốn vào đám đông, khi bị chen lấn, xô đẩy...
Người dân tham gia buổi Tổng duyệt sự kiện A80. Ảnh: TTXVN.
Người dân tham gia buổi Tổng duyệt sự kiện A80. Ảnh: TTXVN.

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), để bảo đảm an toàn và phòng tránh những sự cố không mong muốn xảy ra khi tập trung đông người trong dịp tham gia sự kiện mừng Quốc khánh 2/9 (A80), Cục Quản lý Khám, chữa bệnh dẫn người dân như sau:

Trước khi tham gia sự kiện: Người dân cần xác định thời gian đi tham dự phù hợp, không nên đến quá sớm từ chiều hôm trước; trang phục gọn gàng, lịch sự; đi giày hoặc dép có quai hậu, tránh giày cao gót, dép lê. Người dân nên mang theo nước uống, đồ ăn nhẹ; mang theo các phụ kiện gọn nhẹ để chống nắng, mưa như: Ô, mũ, quạt tay... Đồng thời, chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để lựa chọn cho mình phương án về nơi tham dự phù hợp.

Trong khi tham dự sự kiện: Người dân cần tránh chen lấn, xô đẩy; không phấn khích quá mức, tránh tranh cãi, gào thét.

Đặc biệt, người dân lưu ý có thể thông qua App A80 hoặc quan sát, xác định những điểm trực y tế gần nhất nơi mình đứng xem để có thể có phương án cho bản thân, hay người xung quanh khi có tình huống cần hỗ trợ chăm sóc y tế.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh cũng hướng dẫn: Trong trường hợp có tình huống khẩn cấp, người dân cần giữ bình tĩnh, nghe thông báo từ cơ quan chức năng; không hoảng loạn chạy, xô đẩy; tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng an ninh, bảo vệ. Người dân cần đi theo dòng người, giữ tư thế vững, không cố đi ngược chiều dòng người; quan sát lối thoát hiểm, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, trong tình huống bị cuốn vào đám đông, người dân cần thực hiện:

- Giữ bình tĩnh, không gào thét hoảng loạn.

- Giữ tay trước ngực để bảo vệ phổi, tránh ngạt thở.

- Bước từng bước ngắn theo nhịp chuyển động của dòng người.

- Không dừng lại giữa dòng người.

- Nếu bị ngã, cần cố gắng bảo vệ đầu, che đầu; gập người lại bảo vệ các bộ phận quan trọng; tìm cơ hội đứng dậy ngay khi có thể.

Bộ Y tế cũng lưu ý người dân cần đặc an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nếu cảm thấy không an toàn, hãy rời khỏi khu vực đông đúc ngay lập tức.

PV
Bộ Y tế Y tế Sức khoẻ A80 Quốc khánh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tôn vinh, lan tỏa giá trị của di sản Then
Tôn vinh, lan tỏa giá trị của di sản Then
(Ngày Nay) - Chiều 31/8, tại tỉnh Thái Nguyên, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Trung tâm cung ứng dịch vụ xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh; Hội Tinh hoa Việt Nam đến từ Cộng hòa Pháp tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắc Then Việt Bắc”. Sự kiện với sự tham gia của nhiều nghệ nhân, nghệ sỹ, nhà nghiên cứu và đông đảo công chúng yêu mến di sản Then.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên Trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Ủy viên Trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế
(Ngày Nay) - Ngày 31/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên Trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế nhân dịp đồng chí Triệu Lạc Tế thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.
Hà Nội tưởng niệm đồng bào chết vì oanh tạc, nạn đói 1944-1945
Hà Nội tưởng niệm đồng bào chết vì oanh tạc, nạn đói 1944-1945
(Ngày Nay) - Ngày 31/8, tại Khu tưởng niệm đồng bào chết vì oanh tạc, nạn đói 1944-1945, UBND phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) đã trang trọng tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào đã ngã xuống vì bom, đạn và nạn đói 1944-1945. Đây là dịp để tưởng nhớ và nhắc nhở các thế hệ hôm nay biết trân quý hòa bình, độc lập, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó để xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh.
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc tuyển sinh “chui” với hơn 50 học sinh lớp 1
Hà Nội sẽ xử lý nghiêm việc tuyển sinh “chui” với hơn 50 học sinh lớp 1
(Ngày Nay) - Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, liên quan đến việc Trường Tiểu học quốc tế Thăng Long (Hệ thống Giáo dục Bilgates School) tuyển sinh năm học 2024-2025 khi chưa được cơ quan quản lý phê duyệt, làm ảnh hưởng đến hơn 50 học sinh lớp 1, Sở đang triển khai xử lý chuyển trường và các phần việc có liên quan đến điểm số, học bạ của các học sinh này.