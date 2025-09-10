Nhiều rủi ro về sức khỏe khi tập luyện Pickleball không đúng cách

(Ngày Nay) - Những năm gần đây, Pickleball đã trở thành môn thể thao thịnh hành, có sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng yêu thể thao, từ người trẻ đến người cao tuổi, từ giới văn nghệ sĩ đến dân văn phòng cùng tham gia tập luyện góp phần phát triển phong trào thể thao quần chúng tại TP Hồ Chí Minh.

Đây là môn thể thao dễ tiếp cận, gắn kết cao, nhưng theo nhiều người chơi và giới chuyên môn, Pickleball cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro chấn thương nếu không tập luyện đúng cách.

Môn thể thao “thời thượng” thích hợp nhiều độ tuổi

Dù còn khá mới mẻ tại Việt Nam, Pickleball nhanh chóng trở thành môn thể thao “hot trend” nhờ phù hợp với thể trạng, sự nhanh nhẹn, khéo léo của đa số người Việt và đặc biệt dễ tiếp cận cho người mới chơi, bất kể độ tuổi hay giới tính.

Theo giới chuyên môn, Pickleball là môn thể thao có sự kết hợp giữa tennis, cầu lông và bóng bàn. Người chơi có thể chơi 2 người hoặc 4 người, chơi ở sân trong nhà hoặc ngoài trời. Vợt sử dụng thường lớn hơn một chút so với vợt bóng bàn. Sân pickleball có kích thước tương tự như sân đôi tennis, với chiều dài 13,4m và chiều rộng 6,1m.

Anh Quang Châu, cư ngụ tại phường Chánh Hưng, người có hơn 20 năm gắn bó với phong trào thể thao quần chúng qua các môn bóng đá và cầu lông ở TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi biết đến Pickleball từ những clip trên mạng xã hội. Ban đầu, tôi không mấy hứng thú vì vốn quen chơi cầu lông. Nhưng khi bạn bè trong cơ quan lập nhóm rủ tham gia, tôi tò mò thử đánh và ngay ngày đầu đã thấy môn này khá thú vị. Nhờ nền tảng thể thao sẵn có, đặc biệt là kỹ năng di chuyển trong cầu lông, tôi dễ dàng làm quen với Pickleball và chỉ sau khoảng 6 tháng đã bắt nhịp khá tốt”.

Không chỉ những người có kinh nghiệm thể thao mà ngay cả “tân binh” cũng nhanh chóng bị cuốn hút. Chị Đỗ Thị Thu Hà (phường Tân Hòa, TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Chỉ sau 5 tháng tập luyện, sức khỏe tôi đã cải thiện rõ rệt. Ban đầu, tôi chỉ đánh được khoảng 30 phút là mệt, nhưng nay có thể chơi lâu hơn mà không thấy đuối sức. Ngoài việc rèn luyện sức khỏe, Pickleball còn giúp tôi giảm stress, mở rộng quan hệ bạn bè. Chi phí cũng khá hợp lý, khoảng 1 triệu đồng/tháng cho sân bãi và phụ kiện, do chúng tôi chơi theo nhóm nên càng tiết kiệm hơn”.

Với phụ nữ, theo chị Thu Hà, trang phục cũng là yếu tố quan trọng, không chỉ mang lại sự thoải mái khi vận động mà còn giúp tạo sự tự tin mỗi khi ra sân tập luyện, giao lưu. “Môn thể thao nào cũng cần đầu tư, Pickleball cũng không ngoại lệ. Chỉ cần một đôi giày tốt giá khoảng 2 triệu đồng, vợt tầm hơn 1 triệu đồng là có thể bắt đầu. Nếu muốn học bài bản, chi phí thuê huấn luyện viên dao động 200 – 400 nghìn đồng/giờ, tính ra vẫn vừa sức với nhiều người yêu thể thao phong trào”, chị Hà cho biết.

Không chỉ thu hút dân văn phòng, Pickleball còn nhanh chóng được giới nghệ sĩ đón nhận. Ca sĩ Hoàng Bách cho biết, anh tìm đến bộ môn này sau khi liên tiếp gặp chấn thương vì bóng đá. “Pickleball gọn nhẹ, dễ chơi, có thể mang vợt đi khắp nơi và đặc biệt phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính. Nhóm của tôi hiện có 20 thành viên, chủ yếu là bạn bè trong giới âm nhạc như vợ chồng ca sĩ Phạm Anh Khoa, nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Hoài Sa… Chúng tôi duy trì tập luyện đều đặn 2 buổi mỗi tuần tại các sân ở phường Tân Hưng và Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh”, nam ca sĩ Hoàng Bách chia sẻ.

Là người từng gắn bó lâu năm với bóng bàn và mới chuyển sang Pickleball vài tháng, anh Phạm Minh Tú (phường Tân Hưng, TP Hồ Chí Minh) nhận định sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này xuất phát từ ưu điểm “dễ học - dễ chơi - dễ hòa nhập”. Điều đặc biệt là cả gia đình đều có thể cùng tham gia, không phân biệt độ tuổi hay giới tính. Chính tính cộng đồng ấy khiến Pickleball tuy còn khá mới ở Việt Nam nhưng đã nhanh chóng tạo nên sức hút lớn trong giới yêu thể thao.

Nhiều rủi ro từ việc chơi thể thao không đúng cách

Theo anh Châu, một trong những rủi ro thường gặp với người mới tập Pickleball là chưa kịp rèn phản xạ nên dễ với bóng quá xa, dẫn đến căng cơ, viêm khớp hoặc đau lưng kéo dài. Đặc biệt, các động tác khụy gối khi thực hiện kỹ thuật “Dink” - một trong những cú đánh cơ bản cũng có thể gây tổn thương khớp gối.

“Nếu không có nền tảng thể thao, nguy cơ chấn thương càng cao, nhất là ở khớp vai, cánh tay và lưng do đặc thù lưới thấp, buộc người chơi phải thường xuyên khom người hoặc vươn tay quá mức để đón bóng”, anh Châu chia sẻ.

Ở góc độ y tế, bác sĩ Lê Văn Quỳnh, Hội Y học Thể thao TP Hồ Chí Minh nhận định, Pickleball cũng giống nhiều môn thể thao khác, nếu tập luyện đúng cách, cơ thể sẽ tiết ra hormone endorphin giúp tinh thần sảng khoái, giảm stress, cải thiện tuần hoàn máu và đốt cháy calo hiệu quả. Vận động đều đặn còn hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch, đồng thời tăng cường sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Tuy nhiên, bác sĩ Quỳnh cũng lưu ý, do vợt Pickleball ngắn, người chơi phải di chuyển nhiều, xoay người liên tục để đỡ bóng. Điều này dễ tạo áp lực lên khớp gối, gây mòn sụn, thậm chí dẫn đến rách sụn chêm hay đứt dây chằng chéo. Ngoài ra, tư thế thường xuyên khom người cũng làm tăng nguy cơ đau lưng và tổn thương khớp.

“Trên thực tế, tôi từng tiếp nhận không ít ca phẫu thuật chấn thương từ Pickleball như đứt gân gót, rách sụn chêm. Vì vậy, người chơi cần khởi động kỹ, tập đúng kỹ thuật, sử dụng băng gối hoặc băng cổ chân hỗ trợ và tuyệt đối không quá ham bóng. Người mới nên bắt đầu với cường độ thấp rồi tăng dần, tránh tập quá sức. Đặc biệt, với người lớn tuổi mới tham gia thể thao, việc khám sức khỏe tổng quát định kỳ là rất cần thiết để phòng ngừa các rủi ro, trong đó có nguy cơ đột quỵ. Khi bắt đầu một môn thể thao mới, điều quan trọng nhất vẫn là quan tâm đến sức khỏe trước tiên”, bác sĩ Quỳnh nhấn mạnh.

Theo giới chuyên môn, bất kỳ môn thể thao nào cũng tiềm ẩn rủi ro và Pickleball không phải ngoại lệ. Vì vậy, để vừa rèn luyện sức khỏe, vừa phòng tránh những chấn thương không đáng có, người chơi cần tìm hiểu kỹ môn thể thao mà mình dự định tham gia. Ngoài ra, người mới chơi cần lắng nghe lời khuyên của các huấn luyện viên, tập luyện đúng cách, không quá sức và có kết hoạch tập luyện thường xuyên.