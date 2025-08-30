Trường Chinh - Tổng Bí thư của hai cuộc cách mạng lịch sử

(Ngày Nay) - Thủ tướng yêu cầu tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, lớp, thiếu thầy cô, thiếu quần áo, sách vở, thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập, không để người dân thiếu nơi khám chữa bệnh do thiên tai.
(Ngày Nay) -Sau sự trở lại thành công của "Câu thơ yên ngựa" cách đây chưa lâu, hậu duệ của Đại bang Bầu Thắng - Minh Tơ vừa có buổi họp báo vào trưa nay 29/8, để tiếp tục tái diễn “Bức ngôn đồ Đại Việt" - một vở cải lương tuồng cổ đề tài sử Việt.
(Ngày Nay) - Tòa án Hiến pháp Thái Lan tuyên bố bà Paetongtarn tỏ ra nhượng bộ một cách vô điều kiện mà không cân nhắc đến an ninh quốc gia của Thái Lan, do đó đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.
(Ngày Nay) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) phối hợp cùng Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA), Công ty Cổ phần MISA vừa tổ chức Hội thảo "Bỏ thuế khoán: Hộ kinh doanh cần chuẩn bị gì?". Hội thảo có sự tham dự của cơ quan thuế, chuyên gia tài chính – kế toán, cơ quan báo chí cùng gần 5.000 hộ kinh doanh theo dõi trực tuyến.
(Ngày Nay) - Cuộc điều tra nhằm làm rõ cáo buộc Wikipedia bị sử dụng như công cụ kiểm duyệt của Big Tech, thao túng nội dung về Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc xung đột Israel-Palestine và Nga-Ukraine.
(Ngày Nay) - Ngay khi có công bố chính thức về việc tặng 100.000 đồng mỗi người cho toàn dân ăn Tết Độc lập, các ngân hàng đã đồng loạt hướng dẫn người dân liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội qua VNeID để nhận tiền nhanh chóng và an toàn.