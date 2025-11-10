Bất an sữa học đường - Bài 6: Mối quan hệ ‘chằng chịt’ giữa các công ty sản xuất và bán sữa (Ngày Nay) - Từ việc “lần” ra mối liên hệ giữa các công ty liên quan đến sữa Vus-Sure Gold A+ và Netsure Grow IQ Plus, chúng tôi nhận thấy mối quan hệ “chằng chịt” giữa các công ty sản xuất và bán sữa vào trường học.

Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn (Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”

PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.

“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc (Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.

Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng (Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.

Tiến tới lý giải cấu trúc Đàn tế Nam Giao triều Hồ (Ngày Nay) - Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép đơn vị phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật toàn bộ nền 4 và nền 5 của Đàn tế Nam Giao - Tây Đô.

Mỗi người dân có thể nhận 2.000 USD "cổ tức thuế" từ chính quyền Tổng thống Trump (Ngày Nay) - Ngày 9/11 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump cho biết hầu hết người dân Mỹ sẽ nhận được khoản cổ tức ít nhất 2.000 USD từ nguồn thu thuế quan.

Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines (Ngày Nay) - Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines, sau khi đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán.

Hội nghị thượng đỉnh tan vỡ, Ngoại trưởng Nga vẫn sẵn sàng gặp người đồng cấp Mỹ (Ngày Nay) - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết ông sẵn sàng gặp trực tiếp người đồng cấp Mỹ Marco Rubio để thảo luận về tình hình Ukraine, song vẫn khẳng định lập trường cứng rắn rằng lợi ích của Nga phải được tính đến nếu muốn chấm dứt giao tranh.