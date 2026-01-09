Chênh lệch đáng lo ngại về chất lượng chăm sóc y tế tại Israel

(Ngày Nay) - Báo cáo Chỉ số chất lượng và dịch vụ năm 2025 của Bộ Y tế Israel công bố ngày 8/1 cho thấy chênh lệch lớn về chất lượng điều trị giữa các bệnh viện công, đặc biệt tại các khoa nội – tuyến điều trị đang chịu áp lực ngày càng gia tăng.

Theo báo cáo, tỷ lệ tái nhập viện trong vòng một tuần sau xuất viện, một chỉ số then chốt phản ánh chất lượng chăm sóc và theo dõi bệnh nhân, có sự khác biệt đáng kể giữa các cơ sở y tế. Rambam Health Care Campus tại thành phố Haifa ở phía Bắc dẫn đầu nhóm các trung tâm y tế lớn với kết quả tốt nhất, trong khi các trung tâm y tế Soroka (ở Beersheba), Sheba (Ramat Gan), Meir (Kfar Shaba), Yoseftal (Eilat) và Maayanei Hayeshua (Bnei Brak) ghi nhận tỷ lệ tái nhập viện cao hơn mức trung bình toàn quốc.

Bộ Y tế Israel cho biết chỉ số này được xây dựng nhằm thực hiện khuyến nghị của Ủy ban Tur–Kaspa, cơ quan cải tổ và nâng cao khoa nội tại các bệnh viện công – nơi tiếp nhận hàng trăm nghìn bệnh nhân mỗi năm. Năm nay, Chính phủ Israel phân bổ 90 triệu shekel (khoảng 24 triệu USD) dựa trên kết quả đánh giá của từng bệnh viện.

Báo cáo cũng chỉ ra tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ và điều dưỡng, tiếp tục ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc. Một số bệnh viện lớn, trong đó có Soroka và Sheba, ghi nhận tỷ lệ bác sĩ và điều dưỡng trên giường bệnh thấp hơn mức khuyến nghị.

Bộ Y tế Israel nhận định trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và số ca bệnh mạn tính gia tăng, việc củng cố các khoa nội đã trở thành thách thức mang tính quốc gia, đồng thời kêu gọi tăng cường đầu tư lâu dài, mở rộng mô hình điều trị tại nhà và bảo đảm phân bổ nguồn lực đúng mục tiêu.