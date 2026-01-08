Du lịch Việt Nam năm 2025: Dấu mốc bứt phá, khẳng định vị thế mới

(Ngày Nay) - Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, du lịch toàn cầu phục hồi không đồng đều, ngành Du lịch Việt Nam ghi nhận sự bứt phá ấn tượng cả về quy mô, chất lượng và vị thế quốc tế.

Lần đầu tiên, Việt Nam đón trên 21 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là ngành kinh tế tổng hợp, có sức lan tỏa lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Kết quả này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành Du lịch Việt Nam từ giai đoạn phục hồi sang tăng trưởng bền vững.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững

Năm 2025 được đánh giá là năm tăng tốc của ngành Du lịch Việt Nam trong tiến trình phục hồi hoàn toàn và hội nhập sâu rộng với thị trường du lịch toàn cầu. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, du lịch quốc tế phục hồi không đồng đều, ngành Du lịch Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về thể chế, chính sách, xúc tiến quảng bá, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm. Đây là nền tảng quan trọng tạo nên bước bứt phá về quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong năm 2025.

Tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên kết quả bứt phá của du lịch Việt Nam năm 2025 là việc tiếp tục hoàn thiện và triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách mang tính đột phá, đặc biệt là chính sách thị thực. Trong năm, Việt Nam mở rộng diện miễn thị thực đơn phương, triển khai thị thực điện tử cho công dân tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời kéo dài thời hạn lưu trú đối với khách quốc tế. Những điều chỉnh kịp thời này đã trực tiếp tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho du lịch Việt Nam.

Cùng với chính sách thị thực, nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp du lịch được ban hành và triển khai hiệu quả, như áp dụng giá bán điện cho cơ sở lưu trú du lịch tương đương lĩnh vực sản xuất; giảm phí thẩm định cấp phép kinh doanh lữ hành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, minh bạch. Qua đó, góp phần giảm chi phí, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi, mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Công tác quản lý nhà nước về du lịch tiếp tục được tăng cường theo hướng vừa chấn chỉnh kỷ cương, vừa đồng hành hỗ trợ phát triển. Hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai đồng bộ, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, Tết, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, giữ gìn hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Đổi mới xúc tiến, quảng bá và đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2025 ghi dấu ấn rõ nét về đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và có trọng tâm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức, tham gia nhiều chương trình quảng bá du lịch Việt Nam tại các thị trường trọng điểm và tiềm năng như châu Âu, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia; đồng thời tham gia các hội chợ du lịch hàng đầu thế giới như ITB Berlin, WTM London. Hoạt động xúc tiến được gắn kết chặt chẽ với văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và truyền thông số, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.

Chuyển đổi số tiếp tục được xác định là một trong những trụ cột phát triển của ngành. Hệ sinh thái du lịch thông minh từng bước hình thành thông qua việc nâng cấp nền tảng số, cơ sở dữ liệu du lịch, hệ thống quản lý điểm đến và xúc tiến quảng bá trực tuyến. Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường, đồng thời mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho du khách.

Song song với đó, ngành Du lịch chú trọng phát triển các sản phẩm mới, phù hợp với xu hướng tiêu dùng của du khách, như du lịch đêm, du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch nông thôn, du lịch golf, du lịch ẩm thực…, qua đó từng bước nâng cao chất lượng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu.

Các địa phương chủ động làm mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm

Trên nền tảng định hướng chung của ngành, các địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ động, sáng tạo trong phát triển du lịch. Nhiều tỉnh, thành phố triển khai các chương trình kích cầu, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Điển hình như: Hà Nội đẩy mạnh khai thác du lịch di sản, du lịch đêm và không gian đi bộ. Thành phố Hồ Chí Minh phát huy thế mạnh du lịch đô thị, MICE và sự kiện. Quảng Ninh tạo điểm nhấn với du lịch biển đảo và du thuyền cao cấp; Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Lạt tiếp tục là những điểm du lịch biển hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa được nhân rộng. Đặc biệt, làng Lô Lô Chải và làng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”, cho thấy sự lan tỏa tích cực của mô hình phát triển du lịch bền vững gắn với sinh kế cộng đồng.

Khách quốc tế lần đầu vượt mốc 21 triệu lượt

Với những nỗ lực đồng bộ, năm 2025 ngành Du lịch Việt Nam đạt được những con số tăng trưởng ấn tượng. Theo Cục Thống kê, tổng khách du lịch nội địa đạt khoảng 135,5 triệu lượt; tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 21,2 triệu lượt, tăng trên 20% so với năm 2024 và vượt mức trước đại dịch COVID-19.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, du lịch Việt Nam vượt ngưỡng 21 triệu lượt khách quốc tế trong một năm. Khách đến bằng đường hàng không tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với hơn 17,8 triệu lượt, tương đương trên 84% tổng lượng khách quốc tế. Khách đường bộ đạt gần 3,1 triệu lượt, trong khi khách đường biển đạt gần 274 nghìn lượt, phản ánh sự phục hồi đồng đều của các phương thức vận chuyển.

Về cơ cấu thị trường, châu Á vẫn giữ vai trò chủ lực, chiếm gần 80% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Trung Quốc vươn lên trở thành thị trường gửi khách lớn nhất với hơn 5 triệu lượt; Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 4,3 triệu lượt. Các thị trường quan trọng khác gồm Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga, Australia, Malaysia, Campuchia… Đáng chú ý, nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng hai con số, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và các thị trường Đông Nam Á. Thị trường châu Âu phục hồi mạnh mẽ, với mức tăng trưởng gần 40% so với năm 2024; trong đó Nga trở thành thị trường châu Âu lớn nhất của du lịch Việt Nam. Sự đa dạng hóa thị trường giúp ngành Du lịch giảm phụ thuộc, nâng cao khả năng chống chịu trước các biến động bên ngoài.

Cùng với tăng trưởng về lượng khách, hiệu quả kinh tế của du lịch tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Năm 2025, tổng thu từ du lịch lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt trên 843 nghìn tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2024; doanh thu du lịch lữ hành đạt gần 94 nghìn tỷ đồng, tăng trên 20%. Nhiều địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu cao, như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Cần Thơ… Du lịch tiếp tục đóng góp tích cực cho tăng trưởng khu vực dịch vụ, tạo việc làm, thúc đẩy thương mại và tiêu dùng xã hội.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, trong bối cảnh GDP cả nước năm 2025 tăng 8,02%, khu vực dịch vụ tăng trưởng cao và đóng góp hơn một nửa vào mức tăng chung của nền kinh tế. Trong đó, du lịch được xác định là một trong những động lực quan trọng.

Trên bản đồ du lịch thế giới, du lịch Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận bằng nhiều giải thưởng uy tín. Năm 2025, Việt Nam được World Travel Awards vinh danh là “Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới”, “Điểm đến thành phố hàng đầu châu Á” và “Điểm đến golf hàng đầu châu Á”, cùng hàng chục giải thưởng dành cho các địa phương, doanh nghiệp du lịch, hàng không, khu nghỉ dưỡng. Những danh hiệu này không chỉ mang giá trị tôn vinh, mà còn là chỉ báo uy tín, cho thấy thương hiệu Du lịch Việt Nam đã chuyển từ hình ảnh “điểm đến tiềm năng” sang “điểm đến được lựa chọn” trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Mục tiêu năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế

Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh, kết quả của năm 2025 là thành quả của sự nỗ lực đồng bộ từ công tác tham mưu chính sách, điều hành đến sự chủ động của doanh nghiệp và địa phương. Ông Nguyễn Trùng Khánh nhấn mạnh, đây là năm bản lề, tạo nền tảng quan trọng để du lịch Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và hiệu quả.

Năm 2026, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng doanh thu khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng (khoảng 43 tỷ USD). Với mục tiêu này, ngành Du lịch đang cho thấy nỗ lực và quyết tâm đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế mà Chính phủ đã đặt ra.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, ngành sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, đề xuất sửa đổi Luật Du lịch 2017; tham mưu Chính phủ ban hành các chính sách tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp dịch vụ, đồng thời phối hợp với các địa phương quy hoạch sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh từng vùng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, bên cạnh các chính sách ưu đãi của Chính phủ, ngành Du lịch cần tăng cường các hoạt động xúc tiến tại các quốc gia. Các địa phương, doanh nghiệp cần chủ động hơn trong công tác quảng bá tới những thị trường trọng điểm và tiềm năng, đồng thời xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng, hấp dẫn để không chỉ thu hút lượng lớn khách mà còn giữ chân du khách lưu trú và chi tiêu lâu dài.

Một tín hiệu đáng mừng là ngày từ đầu năm mới, du lịch Việt Nam đã có những tín hiệu khởi sắc. Theo số liệu thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, ngành Du lịch Việt Nam đã đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách. Bên cạnh những “địa chỉ vàng” như Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến so với cùng kỳ. Hiện, nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch thu hút và hấp dẫn du khách cho cả năm 2026.Du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tiếp tục bứt phá, khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế, lan tỏa giá trị văn hóa và nâng cao hình ảnh đất nước. Với sự đồng hành của Nhà nước, sự chủ động của địa phương, doanh nghiệp và sự ủng hộ của người dân, du lịch Việt Nam được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới bền vững hơn, chuyên nghiệp hơn và giàu bản sắc hơn.