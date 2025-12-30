Văn hóa Kẻ Chợ “chắp cánh” sáng tạo Thủ đô

(Ngày Nay) - Giữa một đô thị đang thay da đổi thịt từng ngày, bản sắc Hà Nội không thể đứng ngoài guồng quay không ngừng nghỉ ấy. Việc lựa chọn khu vực chợ Đồng Xuân – Bắc Qua và Trung tâm công nghiệp văn hóa Đồng Xuân làm điểm tựa cho các hoạt động sáng tạo đô thị mở ra một hướng tiếp cận mới, đưa di sản trở lại vai trò môi sinh của sáng tạo, nơi ký ức, giao thương và sinh kế cùng tham gia kiến tạo diện mạo Thủ đô nghìn tuổi.
(Ngày Nay) - Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) vừa có giấy mời Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG, đơn vị sở hữu nền tảng Zalo) làm việc về vấn đề thu thập, sử dụng thông tin người dùng và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo.
(Ngày Nay) - Năm 2025 đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc, khi công nghệ này không chỉ còn trên màn hình máy tính mà đã len lỏi vào các nhà máy và ngành công nghiệp sáng tạo.
(Ngày Nay) - Hollywood sắp khép lại năm 2025 bằng doanh thu phòng vé trong dịp Giáng sinh tốt nhất kể từ trước đại dịch COVID-19. Đây được xem là một nốt nhạc vui khép lại một bản nhạc đầy gian nan của ngành công nghiệp điện ảnh năm nay.