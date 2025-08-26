“Văn hoá soi đường cho quốc dân đi”

Mưa lớn gây ngập lụt, Công an Hà Nội túc trực tại các "điểm nóng" hỗ trợ người dân (Ngày Nay) - Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), đêm 25 đến sáng sớm 26/8, khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, ùn tắc nghiêm trọng. Công an thành phố Hà Nội đã chủ động triển khai, túc trực tại các "điểm nóng" để phân luồng, điều tiết giao thông, hỗ trợ người và phương tiện di chuyển an toàn.

Phun hóa chất diệt côn trùng, đảm bảo vệ sinh môi trường ở các điểm phục vụ Lễ kỷ niệm A80 (Ngày Nay) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; thành lập Đội chống dịch cơ động phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch, chất lượng nước sạch và phun hóa chất diệt côn trùng phục vụ lễ kỷ niệm.

Mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh (Ngày Nay) - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, do tình hình mưa bão đã giảm, từ 5 giờ 30 sáng nay (26/8), Cục Cảnh sát giao thông mở tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc dọn dẹp cây đổ, biển báo gãy và các chướng ngại vật gãy đổ trong mưa bão, rà lại toàn tuyến an toàn.

Hoàn lưu sau bão gây mưa lớn diện rộng (Ngày Nay) - Sáng 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 5 (bão Kajiki) đã di chuyển sâu sang khu vực Trung Lào.

Hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực (Ngày Nay) - Ngày 26/8, tại Lâm Đồng, Bộ Y tế phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Nova Group tổ chức Hội nghị toàn quốc về Du lịch-Y tế gắn với phát triển bền vững. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hợp tác phát triển du lịch - y tế của Việt Nam trong thời gian tới.

Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu không tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ukraine (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/8 đưa ra cảnh báo sẽ có hậu quả rất lớn, nếu không có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thổng Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, song hậu quả cụ thể là gì thì người đứng đầu nhà Trắng cho rằng cần chờ xem điều gì xảy ra.

Đức dự kiến chi 9 tỷ euro mỗi năm để hỗ trợ Ukraine (Ngày Nay) - Trong chuyến thăm không báo trước tới Kiev ngày 25/8, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil tái khẳng định sự ủng hộ của Berlin đối với Ukraine.

Công ty xAI của Elon Musk khởi kiện Apple và OpenAI (Ngày Nay) - Công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của tỷ phú Elon Musk ngày 25/8 đã khởi kiện Apple và OpenAI, cáo buộc hai doanh nghiệp này cản trở bất hợp pháp cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc quản lý của Bộ Tư pháp (Ngày Nay) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tổ chức thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.