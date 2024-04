Từ 15/4, Hà Nội sẽ kiểm tra an toàn thực phẩm toàn thành phố

(Ngày Nay) - Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội sẽ phụ trách 4 đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong 1 tháng tới.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1915/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024.

Theo đó, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm thực phẩm, nông sản thực phẩm.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ xử lý, kiến nghị xử lý hoặc chuyển xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tổng hợp kết quả kiểm tra, các đề xuất, kiến nghị báo cáo về Sở Y tế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố) theo tiến độ.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 1 do Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương làm Trưởng đoàn, sẽ kiểm tra tại các quận, huyện: Đống Đa, Hà Đông, Hoài Đức, Đan Phượng, Phúc Thọ, Hoàng Mai, Thanh Trì.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 2 do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đình Hoa làm Trưởng đoàn, kiểm tra tại các quận, huyện, thị xã: Tây Hồ, Thạch Thất, Quốc Oai, Ba Vì, Sơn Tây, Thanh Oai, Chương Mỹ.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 do Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Thắng làm Trưởng đoàn, thực hiện kiểm tra tại các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh.

Đoàn kiểm tra liên ngành số 4 do Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội Nguyễn Minh Hùng làm Trưởng đoàn, kiểm tra tại các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Ba Đình, Sóc Sơn, Thường Tín, Phú Xuyên, Long Biên, Gia Lâm.

Việc kiểm tra công tác VSATTP sẽ được tiến hành từ ngày 15/4 đến hết ngày 15/5/2024.