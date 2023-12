Tuổi thọ trung bình của người Mỹ tăng trở lại

Dữ liệu của CDC cho thấy hồi năm 2022, tuổi thọ kỳ vọng khi sinh ra ở Mỹ là 77,5 tuổi, tăng 1,1 tuổi so với năm 2021. Trong đó, tuổi thọ trung bình của nam giới là 74,8 tuổi, tăng 1,3 tuổi so với năm trước đó, trong khi ở nữ giới, tuổi thọ tăng lên 80,2 tuổi từ 79,3 tuổi của năm 2021. Theo CDC, lý do khiến tuổi thọ của người dân Mỹ tăng trong năm 2021-2022 chủ yếu là nhờ giảm tỷ lệ tử vong do dại dịch COVID-19, bệnh tim, những thương tích vô tình, bệnh ung thư và các vụ giết người. Tuổi thọ trung bình của người Mỹ sẽ còn cao hơn nữa nếu không bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng tỷ lệ tử vong do các bệnh cúm và viêm phổi, trẻ sơ sinh tử vong, bệnh thận, thiếu dinh dưỡng và dị tật bẩm sinh.

Cũng theo CDC, người da đỏ và người bản xứ ở bang Alaska có tuổi thọ trung bình tăng nhiều nhất cả nước (tăng 2,3 tuổi), chủ yếu là do tỷ lệ tử vong bởi các căn bệnh như COVID-19, bệnh gan mãn tính và xơ gan, ung thư, tiểu đường cũng như các vụ tự tử giảm.