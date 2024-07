Tuyển sinh trực tuyến để minh bạch, tạo thuận lợi cho phụ huynh

(Ngày Nay) - Theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2024 - 2025 của thành phố Hà Nội, từ ngày 1/7 đến hết ngày 9/7, toàn thành phố tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh lớp 1, lớp 6 theo hình thức trực tuyến.

Các trường tiểu học tuyển sinh vào lớp 1 từ 0 giờ ngày 1/7 đến 24 giờ ngày 3/7; các trường mầm non tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ 0 giờ ngày 4/7 đến 24 giờ ngày 6/7; các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 từ 0 giờ ngày 7/7 đến 24 giờ ngày 9/7.

Trước đó, từ ngày 15/6 đến hết ngày 17/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh đầu cấp để phụ huynh học sinh làm quen; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự vận hành chính thức hệ thống tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1/7. Sở yêu cầu, các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã thành lập tổ công tác hỗ trợ các nhà trường trong suốt thời gian tổ chức tuyển sinh, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc phát sinh (nếu có).

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, sáng 1/7, ngày đầu tuyển sinh đối với học sinh lớp 1, nhiều trường đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân lực để đón tiếp, hỗ trợ phụ huynh đến nộp hồ sơ trực tiếp.

Năm học 2024 - 2025, thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai song song hai hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, tuyển sinh trực tuyến thông qua Cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ: http://tsdaucap. hanoi.gov.vn; tuyển sinh trực tiếp tại các nhà trường. Các phụ huynh học sinh có thể lựa chọn hình thức đăng ký tuyển sinh phù hợp với điều kiện thực tế.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) sáng 1/7, nhà trường cử nhân viên trực tại văn phòng, sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh đến trường để đăng ký tuyển sinh trực tiếp. Năm học 2024 - 2025, nhà trường tuyển 12 lớp 1. Công tác tuyển sinh được triển khai đúng quy định, đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc việc công khai chỉ tiêu, tuyến, thời gian, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Tân Nguyễn Thị Bích Nga cho biết, việc tuyển sinh trực tuyến trong vài năm trở lại đây không gặp khó khăn, hầu hết các phụ huynh đều dễ dàng thực hiện. Vì vậy, số phụ huynh đến trường đề nghị hỗ trợ đăng ký tuyển sinh trực tiếp rất ít, chưa đến 10 người. Tuy nhiên, để chủ động xử lý các sự cố đột xuất, nhà trường vẫn cử nhân viên trực tại trường, chuẩn bị cơ sở vật chất, kiểm tra máy tính, đường truyền mạng.

Công tác chuẩn bị cho tuyển sinh đầu cấp cũng được Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2024 - 2025 huyện Quốc Oai chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo ông Nguyễn Khắc Thắng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai, phòng đã chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở điều tra các cháu trong độ tuổi; nhập dữ liệu trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 5 vào phần mềm phục vụ tuyển sinh trực tuyến. Trong đó, phòng đặc biệt lưu ý các đơn vị giáo dục phối hợp với Công an xã, thị trấn để xác định nơi thường trú, tạm trú của học sinh thông qua mã định danh, không yêu cầu phụ huynh cung cấp phiếu xác nhận thông tin cư trú; đồng thời yêu cầu, các trường xây dựng và duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025, trên cơ sở đó giao chỉ tiêu tuyển sinh cho từng trường. Phòng đã đề nghị các nhà trường trên địa bàn chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân sự trực tuyển sinh để giải đáp thông tin và hỗ trợ phụ huynh học sinh. Trong thời gian tuyển sinh, các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động phụ huynh học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định.

Ủng hộ hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến, anh Nguyễn Xuân Thành (quận Thanh Xuân) cho biết, anh vừa đăng ký thành công cho con vào lớp 1 Trường Tiểu học Phan Đình Giót từ sáng sớm 1/7. “Hệ thống đăng ký khá nhanh, mượt mà. Tôi chỉ mất 15 phút để hoàn thiện đăng ký cho con. Như thế này, tôi đỡ mất thời gian đi lại hay xếp hàng đông người”, anh Nguyễn Xuân Thành chia sẻ.

Năm học 2024 - 2025, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục áp dụng phương thức tuyển sinh theo tuyến do UBND quận, huyện, thị xã quy định; dự kiến tuyển 152.000 trẻ mầm non, 145.000 học sinh lớp 1 và 160.000 học sinh lớp 6.

Với mục tiêu tăng tính minh bạch, tạo thuận lợi cho gia đình học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khuyến khích phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Theo thống kê, trong những năm qua, tỷ lệ hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến ở các cấp học đều đạt trên 80%; trong đó, nhiều trường, địa phương đạt trên 90 - 100%.