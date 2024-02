Việt Nam đón hơn 3 triệu lượt khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm

(Ngày Nay) - Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố chính thức sáng 29/2, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2/2024 đạt hơn 1,5 triệu lượt người, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 64,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 2 tháng đầu của năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 3 triệu lượt người, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm 2023, bằng 98,5% so với khi chưa xảy ra dịch COVID-19.

Cũng theo thống kê, trong tổng số hơn 3 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách đến bằng đường hàng không chiếm 84,2%, gấp 1,6 lần cùng kỳ 2023; đường bộ chiếm 12,8%; đường biển chiếm 3%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14%; du lịch lữ hành ước đạt 9.000 tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 2 tháng đầu năm 2024 của một số địa phương tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó, Hà Nam tăng 88%; Đà Nẵng tăng 86,3%; Hà Nội tăng 49,8%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 23%; Quảng Ninh tăng 21,5%; Cần Thơ tăng 9%; Hải Phòng tăng 4%...

Các chuyên gia đánh giá: Đây là hiệu quả từ các chính sách thị thực thuận lợi, chương trình kích cầu du lịch cũng như sự nỗ lực của chính quyền, người dân trong thực hiện quảng bá, xúc tiến thời gian qua.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Từ ngày 15/8/2023, Việt Nam đã chính thức cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và nâng thời hạn tạm trú từ 30 ngày lên 90 ngày; nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân các nước được đơn phương miễn thị thực vào Việt Nam. Có thể nói, chính sách thị thực luôn là công cụ sắc bén để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho khách quốc tế đến tham quan, du lịch ở Việt Nam.

Hiệu quả đạt được thể hiện rõ qua sự gia tăng lượng khách quốc tế đến nước ta những tháng cuối năm 2023, góp phần đạt kết quả đón 12,6 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm, tăng gần 3,5 lần so với năm 2022. Ngay tháng 1/2024, Việt Nam đón trên 1,5 triệu lượt khách quốc tế, tương đương mức cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch COVID-19.

Điểm đến Việt Nam cũng được truyền thông quốc tế đánh gia cao. Trong đó, Tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Lonely Planet đã đề xuất 10 điểm đến hấp dẫn hàng đầu sau khi tốt nghiệp dành cho sinh viên. Việt Nam góp mặt trong danh sách này với vị trí thứ 5.

Giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor đã công bố danh sách 10 bãi biển hàng đầu châu Á. Bãi biển An Bàng xếp vị trí thứ 5 và Mỹ Khê xếp thứ 6 trong bảng xếp hạng này. Đây là giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh các điểm đến hàng đầu do cộng đồng bình chọn trong 12 tháng qua.