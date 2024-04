Bảo đảm môi trường du lịch an toàn cho du khách dịp nghỉ lễ

(Ngày Nay) - Trước nhu cầu du lịch dự báo sẽ tăng cao trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có công văn gửi các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, tổ chức, cá nhân quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch và giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô.

Sở Du lịch đề nghị, các sở, ngành, địa phương tăng cường thanh, kiểm tra phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết xử lý hành vi vi phạm pháp luật tại điểm tham quan du lịch, di tích lịch sử văn hóa, khu vui chơi giải trí, khu vực tập trung khách du lịch trên địa bàn thành phố.

Các quận, huyện, thị xã thường xuyên giám sát, yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn chủ động phương án tổ chức hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp nghỉ lễ; bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất, thực phẩm và điều kiện cần thiết phục vụ du khách. Đồng thời, khuyến cáo người dân cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi ký kết các hợp đồng dịch vụ, chương trình tham quan du lịch, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng đợt cao điểm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, hoạt động du lịch cần đảm bảo an toàn cho du khách, bố trí cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn, tăng cường kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống dịch; tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm… Tại khu, điểm tham quan du lịch đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, bố trí thu gom rác thải kịp thời, thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường.

Các địa phương có biện pháp kiểm soát giá dịch vụ du lịch, yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết; không để xảy ra tình trạng tùy tiện nâng giá, chèo kéo, ép khách, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của địa phương nói riêng và Thủ đô nói chung. Một mặt, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch; bố trí đủ nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách. Đồng thời tuyên truyền rộng rãi những điểm đến hấp dẫn, các sản phẩm dịch vụ du lịch mới của địa phương để tăng trải nghiệm cho du khách…

Sở Du lịch Hà Nội cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố rà soát, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 là cơ hội lớn của ngành du lịch, gia tăng sức hút với du khách, vì vậy, thời điểm này được xem là dịp để du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình quảng bá, xúc tiến và kích cầu du lịch hấp dẫn.

Cụ thể, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khai trương sản phẩm du lịch mới “Con đường di sản Nam Thăng Long - Điểm về nguồn cội”; công bố Điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền, thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì. Cuối tháng 4, toàn thành phố tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện tại các khu, điểm du lịch như: Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 từ ngày 25 - 28/4 chủ đề “Thăng Long Hà Nội, Thủ đô quyến rũ” tại công viên Thống Nhất; lễ công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật và khai mạc Tuần văn hóa - thương mại - làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống Lệ Mật, quận Long Biên từ ngày 26/4 - 2/5; chuỗi hoạt động sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba năm 2024 tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; khai mạc chuỗi sự kiện, hoạt động văn hóa năm 2024 chủ đề “Giữ nghề xưa trên phố” tại Trung tâm giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội…

Thêm vào đó, Hà Nội có nhiều sản phẩm du lịch xanh được ra mắt trong thời gian qua như: Trải nghiệm xe điện trong lòng phố cổ, tour xe đạp... và khu vực ngoại thành với sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đang là dòng sản phẩm được đẩy mạnh. Với sự chuẩn bị sẵn sàng, kỹ lưỡng của các doanh nghiệp trong việc xây dựng sản phẩm tour du lịch Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5, thành phố kỳ vọng đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến Thủ đô dịp lễ này và trong thời gian tới.