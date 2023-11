Việt Nam khẳng định hoà bình là điều kiện tiên quyết để phát triển

(Ngày Nay) - Ngày 20/11, tại New York, Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức Phiên thảo luận mở về “Thúc đẩy hòa bình bền vững thông qua phát triển chung” dưới sự chủ trì của Trung Quốc, nước Chủ tịch HĐBA tháng 11/2023.

Phiên họp có sự tham dự và phát biểu của Tổng Thư ký LHQ, lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan, cùng quan chức và đại diện hơn 80 nước thành viên LHQ.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, trong phát biểu khai mạc phiên họp, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh mối liên hệ giữa hoà bình và phát triển chính là nền tảng cho sự ra đời của LHQ; xây dựng hòa bình là công cụ để đảm bảo an ninh lương thực, tiếp cận giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội cho mọi người dân. Các báo cáo viên và đại diện các nước tham dự cũng khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo an ninh đi đôi với phát triển, giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột và đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có vai trò của HĐBA trong bảo đảm hòa bình, an ninh quốc tế để tạo điều kiện cho phát triển.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh hòa bình là điều kiện tiên quyết cho phát triển. Mối quan hệ tương hỗ giữa hòa bình và phát triển càng trở nên quan trọng hơn khi chiến tranh và xung đột vẫn hiện hữu ở nhiều nơi trên thế giới, trong khi việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững đang chậm tiến độ. Trong bối cảnh đó, HĐBA cần hoạt động hiệu quả hơn trong thực hiện chức năng ngăn ngừa xung đột, ngăn ngừa chạy đua vũ trang và giải quyết xung đột bằng các biện pháp hòa bình để tập trung nguồn lực cho phát triển. HĐBA cũng cần quan tâm và ưu tiên giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột có liên quan đến phát triển trong ngăn ngừa xung đột và tái thiết hậu xung đột.

Đại diện Việt Nam cho rằng LHQ, trong đó có HĐBA, cần có cách tiếp cận toàn diện để thúc đẩy hòa bình và phát triển bền vững, phá vỡ vòng luẩn quẩn của xung đột và đói nghèo. Hoạt động của HĐBA và các phái bộ gìn giữ hòa bình và phái bộ chính trị đặc biệt cần được đặt trong bối cảnh tổng thể thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững và các sáng kiến quốc tế liên quan, có tính đến yếu tố phát triển trong huy động tài chính cho xây dựng hòa bình.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang cũng nhấn mạnh HĐBA cần quan tâm hơn đến xử lý các thách thức mới nổi và phi truyền thống đối với phát triển chung và an ninh, trong đó có biến đổi khí hậu và nước biển dâng, giải quyết các nguy cơ về an ninh của các vấn đề này, đóng góp hiệu quả hơn vào nỗ lực chung nhằm ngăn ngừa tác động tiêu cực đến phát triển.

Từ một nước bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu phát triển vượt bậc trong 50 năm qua, với tầm nhìn trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045 và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hơn ai hết, Việt Nam hiểu rõ tầm quan trọng của việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo phúc lợi của người dân trong duy trì hòa bình và ổn định. Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt với cộng đồng quốc tế trong vấn đề này.