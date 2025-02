WHO cảnh báo nguy cơ đối với tình trạng y tế toàn cầu

Phát biểu họp báo, Tổng Giám đốc WHO Ghebreyesus cho biết việc đình chỉ tài trợ cho Kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Mỹ về AIDS (PEPFAR) đã khiến các dịch vụ xét nghiệm, điều trị và phòng ngừa HIV tại 50 quốc gia phải dừng ngay lập tức. Ngoài ra, việc đình chỉ tài trợ và các tổ chức của Mỹ rút lui cũng ảnh hưởng đến nỗ lực xóa sổ bệnh bại liệt và ứng phó với bệnh đậu mùa khỉ. Trong khi đó, động thái rút Mỹ khỏi WHO cũng ảnh hưởng đến sự hợp tác, đặc biệt là trong việc chống lại các đợt bùng phát dịch và bệnh cúm. Theo đó, WHO hiện đang bị hạn chế thông tin về sự lây lan của virus cúm gia cầm ở gia súc tại Mỹ hoặc các trường hợp mắc bệnh ở người vì các kênh liên lạc truyền thống bị cắt đứt.

Tổng Giám đốc Ghebreyesus kêu gọi Mỹ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tài chính cho WHO đến khi cơ quan này tìm được các giải pháp thay thế. Theo ông Ghebreyesus, cơ quan này đã cải tổ mô hình tài trợ của mình trong những năm gần đây, và cũng đang thảo luận những ý tưởng khác.

Hôm 20/1, tân Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh rút nước này khỏi WHO chỉ vài giờ sau lễ nhậm chức. Trong sắc lệnh, ông yêu cầu các cơ quan liên quan dừng ngay việc chuyển ngân sách, hỗ trợ và nguồn lực cho WHO. Quyết định của Mỹ sẽ có hiệu lực trong 12 tháng nữa và nếu không có gì thay đổi thì Mỹ sẽ chính thức rời WHO vào ngày 22/1/2026. Khi đó, Washington cũng sẽ cắt mọi đóng góp tài chính cho tổ chức này. Sự ra đi của Mỹ - nhà tài trợ chính phủ lớn nhất, đóng góp khoảng 18% tổng kinh phí của WHO, đã ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của tổ chức này, buộc WHO đẩy nhanh việc cải tổ cũng như tìm kiếm các nguồn tài trợ mới để đáp ứng khoản ngân sách cho các chương trình cơ bản lên tới 4,9 tỷ USD.