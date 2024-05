WHO kêu gọi đạt được thỏa thuận toàn cầu về đại dịch trước thời hạn chót

Ngày 3/5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước nhất trí một thỏa thuận nhằm đối với với các đại dịch trong tương lai, trong bối cảnh tháng này là thời hạn chót cho đàm phán.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Ghebreyesus kêu gọi “hãy đem đến cho người dân thế giới, người dân đất nước của bạn, những người bạn đại diện, một tương lai an toàn hơn”. Theo đó, người đứng đầu WHO khuyến khích các nước chưa hoàn toàn nhất trí với dự thảo thỏa thuận hãy "hạn chế cản trở sự đồng thuận" giữa 194 nước thành viên của WHO.

Trong 2 năm qua, các quốc gia thành viên WHO đã bàn thảo một hiệp ước quốc tế về công tác phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch trong tương lai, song vẫn chưa thống nhất về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Vòng đàm phán cuối đã lỡ mục tiêu hoàn chỉnh nội dung hiệp ước trước ngày 31/3 vừa qua để 194 nước thành viên thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2024 của Đại hội đồng Y tế thế giới, dự kiến khai mạc vào ngày 27/5 tới. Các nước đang tiến hành vòng đàm phán bổ sung từ ngày 29/4-10/5 tới tại trụ sở của WHO ở Geneva.