WHO: Sốt rét và các bệnh đường hô hấp "đứng sau" bệnh lạ gây tử vong hàng loạt ở CHDC Congo

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết sốt rét và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường, kết hợp với tình trạng suy dinh dưỡng, đã gây ra một loạt ca tử vong chưa từng thấy ở phía Tây Nam CHDC Congo.

Bản cập nhật về tình hình của WHO nêu rõ từ ngày 24/10 -16/12, tổng cộng có 891 trường hợp có biểu hiện nêu trên, với 48 ca tử vong. Tính đến ngày 16/12, xét nghiệm 430 mẫu cho thấy kết quả dương tính với bệnh sốt rét và các loại virus đường hô hấp thông thường, bao gồm virus cảm cúm, SARS-CoV-2, virus gây khó thở ở trẻ em và virus gây bệnh đường hô hấp.

Báo cáo của WHO khẳng định: "Các phát hiện trên cho thấy sự kết hợp giữa các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus thông thường, theo mùa và sốt rét ác tính, kết hợp với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính, đã dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm trùng nặng và tử vong, ảnh hưởng lớn hơn đến trẻ em dưới 5 tuổi". Báo cáo nhấn mạnh gánh nặng nghiêm trọng từ các bệnh truyền nhiễm phổ biến (nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và sốt rét) trong bối cảnh các nhóm dân số dễ bị tổn thương phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực.

WHO đánh giá rủi ro sức khỏe ở các cộng đồng bị ảnh hưởng là cao, đòi hỏi phải kiểm soát sốt rét chặt chẽ hơn và cải thiện dinh dưỡng. Ở cấp quốc gia, rủi ro được coi là thấp, do tính chất cục bộ của sự việc. Tuy nhiên, theo WHO, nhiều khu vực khác của CHDC Congo đang chứng kiến tình trạng suy dinh dưỡng ngày càng gia tăng và những gì ở Panzi cũng có thể xảy ra ở những nơi khác trong cả nước.

Đầu tháng 12, Congo đặt trong tình trạng báo động tối đa, xuất phát từ một căn bệnh chưa xác định, cướp đi sinh mạng của hàng chục người ở khu vực Panzi, cách thủ đô Kinshasa khoảng 700 km về phía Đông Nam. Trẻ em dưới 5 tuổi chiếm khoảng một nửa số ca mắc và tử vong do bệnh này.

Tình hình dịch bệnh được phát hiện và theo dõi vào cuối tháng 10, sau đó các cơ quan y tế Panzi nâng mức báo động vào cuối tháng 11, khi số ca tử vong tăng đột biến. WHO cho biết hoạt động giám sát tăng cường đã được triển khai nhanh chóng, trong bối cảnh không có chẩn đoán rõ ràng, hoạt động này dựa trên việc theo dõi các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, cơ thể suy nhược và các triệu chứng như ớn lạnh, đau đầu và khó thở.