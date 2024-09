Yên Bái nhanh chóng khắc phục thiệt hại để học sinh trở lại trường

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh đã thông tin nhanh về tình hình bão lũ và khắc phục hậu quả sau bão tại tỉnh. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái đã huy động 104 nghìn người để khắc phục hậu quả bão lũ; các địa phương không bị ảnh hưởng lớn huy động lực lượng tới hỗ trợ các địa phương bị hậu quả nặng nề.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, trong khó khăn mới thấy ấm áp tình người. Những ngày qua tỉnh Yên Bái đã nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của cả nước, đến nay đảm bảo đủ nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân.

Về phía tỉnh Yên Bái, trong những ngày bão lũ các đoàn của tỉnh đã tới thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân; chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ… Đến ngày 13/9, toàn tỉnh có 152 cơ sở giáo dục đã tổ chức cho học sinh trở lại trường; riêng thành phố Yên Bái, huyện Văn Yên, Trấn Yên chưa cho học sinh quay lại.

Tỉnh đã chỉ đạo thành phố tập trung lực lượng giúp các trường khắc phục hậu quả bão lũ để sớm đưa học sinh trở lại trường; chậm nhất đến 18/9 các cơ sở giáo dục sẽ đưa học sinh trở lại trường.

Thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát khó khăn của ngành, các đơn vị bị ảnh hưởng; báo cáo tỉnh để có giải pháp kịp thời. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh mong các tổ chức, các nhà xuất bản hỗ trợ sách vở cho học sinh Yên Bái. Tỉnh sẵn sàng hỗ trợ tối đa để đưa học sinh trở lại trường sớm nhất, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ giáo dục… Yên Bái trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ GD&ĐT với địa phương.

Đối với ngành GD&ĐT, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 56,5 tỷ đồng. Có 343 gia đình cán bộ, giáo viên và nhân viên bị sạt lở, gần 1.400 hộ bị ngập úng, 49 nhà bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng; Có 2 giáo viên thuộc thành phố Yên Bái thiệt mạng do sạt lở đất; 8 học sinh thiệt mạng do sạt lở, ngập lụt; gần 23 nghìn học sinh bị mất/hỏng sách giáo khoa, đồ dùng học tập khoảng 11,5 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đã gửi lời chia sẻ, chia buồn sâu sắc với các nạn nhân Yên Bái trong cơn lũ vừa qua, đặc biệt là với những gia đình giáo viên và học sinh có những tổn thất nặng nề. Thứ trưởng đánh giá cao sự chủ động của ngành GD&ĐT Yên Bái, các đơn vị trường học trong việc khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra.

Thứ trưởng yêu cầu ngành GD&ĐT tỉnh nhanh chóng khẩn trương làm 3 việc: tổng hợp thiệt hại đầy đủ và chính xác; động viên tinh thần, ổn định tâm lý cho học sinh, giáo viên và các nhà trường; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất có thể để từng bước ổn định trở lại học tập bình thường…

Tuy nhiên vẫn đảm bảo an toàn cho các nhà trường, cho học sinh, giáo viên, nơi nào chưa an toàn thì chưa cho học sinh trở lại trường. Những em nào chưa đi được thì có phương án kèm cặp, dạy bù…; đảm bảo khung chương trình nhưng linh hoạt;

Đồng thời, các trường học quan tâm giáo dục cho học sinh về kĩ năng ứng phó với thiên tai bão lũ, đưa vào chương trình dạy học, tạo ý thức, nhận thức cho học sinh như môn giáo dục công dân, địa lý… có thể có những chuyên đề sâu về phòng chống bão lũ.

Thứ trưởng cũng thông tin, Bộ sẽ làm việc với các nhà xuất bản trên cơ sở thiệt hại và nhu cầu cần của địa phương, đảm bảo sách giáo khoa cho học sinh năm học 2024 – 2025.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT hỗ trợ trực tiếp cho ngành GD&ĐT tỉnh Yên Bái 1 tỷ đồng để hỗ trợ cho giáo viên và học sinh bị thiệt hại do bão lũ. Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hồng Hà hỗ trợ 15 nghìn bộ đồ dùng học tập (trị giá 450 triệu đồng); Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hỗ trợ 300 bộ sách giáo khoa cho học sinh vùng lũ Yên Bái.

Trước đó, Đoàn công tác đã tới thăm và động viên thầy và trò các trường THPT Lý Thường Kiệt, Trường Mầm non Hoa Lan, Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học (thành phố Yên Bái); thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho anh Phùng Thế Chí là chồng cô giáo Nguyễn Thị Thuỷ - Trường mầm non tư thục Sao Mai thiệt mạng cùng 2 con do sạt lở đất.