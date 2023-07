100% giỏ hàng Regal Legend được khách hàng đặt mua tại chương trình kiến tạo đô thị biển quốc tế

Cháy hàng nhờ chính sách ưu đãi

Ngày 1/7 vừa qua, tại chương trình kiến tạo đô thị biển quốc tế và lễ bàn giao nhà, sổ hồng - dự án Regal Legend, 100% giỏ hàng đặc biệt tại sự kiện đã nhanh chóng tìm thấy chủ nhân. Sự kiện diễn ra tại cafe Trung Nguyên Legend với sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư, đối tác và khách hàng VIP thành viên của Regal Homes trên toàn quốc.

Theo đó, 12 căn boutique hotel hai mặt tiền ngay phố đi bộ Regal Beach Walk thuộc giỏ hàng mới được tung trong ngày 1.7 ngay lập tức có chủ, doanh số ước tính lên đến 160 tỷ đồng. Đây không phải là lần đầu tiên Regal Legend “cháy hàng” ngay khi vừa tung giỏ hàng mới, mà trước đó, 100% các căn boutique hotel ở phân khu the River trong đợt ra mắt tháng 9/2022 cũng đã “hết hàng” ngay sau vài tiếng công bố.

Chia sẻ về lý do đầu tư, nhiều khách hàng cho biết ngoài tiềm năng an cư, đầu tư vượt trội thì khách hàng bị chinh phục bởi loạt chính sách ưu đãi độc quyền được chủ đầu tư ban hành tại sự kiện: thanh toán linh hoạt trong vòng 3 năm, thanh toán 30% nhận nhà sử dụng ngay, 4 năm an tâm lãi suất (0% trong 24 tháng đầu và không quá 9,5% trong 24 tháng tiếp theo) cùng loạt chương trình hỗ trợ hoàn thiện nhà, setup khách sạn, villa cho thuê, nhận tổng thầu, vận hành ngôi nhà hoàn thiện tiêu chuẩn toàn cầu…

Cũng tại sự kiện, Regal Group đã khánh thành quảng trường nhạc nước Son Doong Mystery Light & Water Show thuộc phố đi bộ ven biển Regal Beach Walk. Đây là tiện ích đầu tiên trong chuỗi tiện ích đẳng cấp tại phố đi bộ ven biển, hứa hẹn sẽ trở thành điểm giải trí độc đáo cho cư dân và du khách đến Quảng Bình.

Nơi hội tụ cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu

Cùng với đó, Regal Legend cũng thiết lập cột mốc ấn tượng khi chính thức bàn giao nhà - sổ hồng, chào đón quý cư dân tinh hoa trở về nhà chỉ sau 18 tháng.

Hiếm có dự án nào trên thị trường có tốc độ hoàn thiện thần tốc như Regal Legend. Chỉ sau 18 tháng, chủ đầu tư Regal Group đã phát triển và hoàn thiện nhanh chóng các hạng mục từ khởi công, cất nóc, bàn giao nhà ở phân khu thấp tầng, liên tiếp đưa vào vận hành các tiện ích: cafe Trung Nguyên Legend, khách sạn Regal Collection House, Beer Garden, bãi biển Regal Beach, Son Doong Mystery Light & Water Show.

Không chỉ đảm bảo tiến độ xây dựng, bàn giao, chủ đầu tư Regal Group còn đưa ra lộ trình cam kết phát triển sản phẩm toàn dự án. Theo đó, tháng 9/2023, Regal Legend sẽ khánh thành hồ bơi bốn mùa tiêu chuẩn quốc tế Regal Pool, đưa vào vận hành trung tâm thương mại và hội nghị lớn nhất Quảng Bình - Regal Mall. Tháng 12/2023, hàng trăm kiosk cố định tại phố đi bộ ven biển Regal Beach Walk sẽ chính thức khai trương, đưa vào hoạt động siêu thị Minigood, nhà hàng Hàn Quốc Spicy Box, trà sữa Xingfutang…Dự kiến tháng 6/2024 sẽ khai trương không gian mua sắm, ẩm thực Châu Âu Regal Food Legend, chuỗi phòng tập Gym, hệ thống Kid club vào tháng 8/2024, Regal Legend sẽ tiếp tục ra mắt chuỗi khách sạn thuộc thương hiệu Regal Hotels & Resorts bao gồm Regal Art House, Regal Fashion House.

Các khối nhà cao tầng phân khu NOVOTEL với 300 phòng khách sạn, khu thương mại rộng lớn đến 50,000 m2 sàn, hơn 3.200 căn hộ chung cư sang trọng tiêu chuẩn toàn cầu sẽ khởi công vào quý 4.2023 và hoàn thành năm 2026 để đưa dự án vào vận hành tổng thể sẽ là điểm nhấn kiến trúc nghệ thuật hàng đầu thế giới.

Chất lượng đẳng cấp tầm vóc toàn cầu

Sau khi tham quan, trải nghiệm thực tế, nhiều khách hàng bày tỏ sự hài lòng với chất lượng xây dựng, bảng vật liệu tinh tuyển đến từ các thương hiệu danh tiếng tại loạt boutique hotel ngay phố đi bộ Regal Beach Walk.

Đặc biệt, Regal Legend là dự án hiếm trên thị trường có sự góp mặt của các nhà tư vấn thiết kế đầu thế giới như B+H, Lava, Studio8; Turner (quản lý dự án Novotel Hotels), Accor (vận hành khu phức hợp cao tầng NOVOTEL).

Theo đại diện Regal Group, loạt boutique hotel hai mặt tiền đa công năng tại Regal Legend sẽ là lựa chọn đầu tư mang nhuận kép tốt từ lưu trú và các hình thức kinh doanh mặt bằng khác cho khách hàng, đặc biệt khi khu đô thị du lịch quốc tế này đang đặt mục tiêu trở thành điểm đến giải trí, vui chơi cho hàng triệu du khách trên toàn cầu.