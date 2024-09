Ấn tượng Lễ hội đường phố huyện Krông Pắc

(Ngày Nay) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 3, năm 2024 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức, đã thành công tốt đẹp. Lễ bế mạc Liên hoan diễn ra vào chiều 1/9 tại Khu Du lịch sinh thái cộng đồng KoTam.

(Ngày Nay) - Lớp học "không giáo viên" đầu tiên ở Anh, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì giáo viên, sẽ khai giảng trong tháng này. Lớp học do trường David Game, một trường tư thục tại London, mở.

(Ngày Nay) - Hơn một nửa dân số thế giới, tương đương khoảng 4,4 tỷ người không được tiếp cận với nước uống an toàn, cao gấp đôi so với ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra vào năm 2022.