Cách chọn và chăm đào, quất “đúng chuẩn” vui Tết cổ truyền

Tết Nguyên Đán không chỉ là thời gian để sum vầy, đoàn tụ gia đình, mà còn là dịp để trang trí nhà cửa, tạo không khí tươi vui, ấm áp. Một trong những yếu tố không thể thiếu trong không gian đón Tết chính là cây cảnh, đặc biệt là đào và quất.

Việc chọn được cây đào, cây quất đẹp không chỉ mang lại sự tươi mới cho ngôi nhà mà còn có ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp gia đình gặp nhiều may mắn, tài lộc trong Năm Mới.

Tuy nhiên, để chọn được cây “đúng chuẩn” không phải là điều đơn giản. Dưới đây là một số “bí quyết” giúp bạn lựa chọn được những cây đào, quất đẹp, hợp phong thủy cho Tết Nguyên Đán.

Cách lựa chọn đào

Đào là một trong những loại hoa đặc trưng của Tết Nguyên đán cổ truyền với vẻ đẹp tươi thắm, sắc hồng, đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự phú quý và may mắn. Tuy nhiên, để có được một cành đào đẹp và bền, bạn cần chú ý một số yếu tố quan trọng sau:

Đào cây hay đào cành

Đào có nhiều loại, từ đào cành đến đào cây, mỗi loại lại có đặc điểm và ưu điểm riêng. Nếu không gian nhà bạn nhỏ hẹp, bạn có thể chọn đào cành để không chiếm quá nhiều diện tích. Đào cành thường có hoa lớn, cánh dày và tỏa đều. Còn nếu nhà bạn có không gian rộng rãi hơn, đào cây sẽ là lựa chọn lý tưởng, mang đến vẻ đẹp tự nhiên, trang nhã cho ngôi nhà.

Tìm cây có bộ tứ quý

Theo phong thủy, một cây đào đẹp phải có đủ bộ tứ quý gồm hoa, nụ, lộc và quả. Cả bốn yếu tố này đại diện cho sự phát triển, may mắn và sung túc của gia đình trong Năm Mới. Khi chọn đào, bạn nên tìm những cành hoặc cây có đủ bộ tứ quý này, với các nụ hoa rải đều từ thân đến cành, lộc non tươi tốt và quả nhỏ nhắn, đầy đặn.

Chọn đào có tán đều, thân cứng cáp

Một cành đào đẹp phải có tán đều, không bị xô lệch hay thiếu cân đối. Ngoài ra, thân cây phải chắc khỏe, không bị gãy hay hư hỏng. Thân đào có thể hơi xù xì nhưng phải có vẻ khỏe khoắn, thể hiện sức sống mãnh liệt. Cành đào phải vút thẳng ra ngoài, các nhánh không quá dài hoặc quá ngắn, tạo nên một tổng thể hài hòa.

Dưỡng cây để hoa nở lâu

Để đào có thể nở lâu và giữ được vẻ đẹp trong suốt dịp Tết, bạn cần chăm sóc cây đúng cách. Đào cần được tưới nước đều đặn, nhưng không nên tưới quá nhiều để tránh tình trạng úng nước, gây thối rễ.

Đặt cây ở những nơi có ánh sáng nhẹ, không để cây ở gần quạt gió hay nơi có nhiệt độ quá cao. Ngoài ra, nếu mua đào về để cắm trong lọ, bạn có thể đốt gốc trước khi cắm và cho vào nước sạch có thêm viên thuốc B1 để giữ hoa tươi lâu.

Cách lựa chọn quất

Cây quất cũng là một biểu tượng không thể thiếu trong ngày Tết, với ý nghĩa mang đến tài lộc, thịnh vượng và may mắn cho gia đình. Để chọn được cây quất đẹp, bạn cần chú ý đến một số đặc điểm sau:

Tứ quý

Một cây quất đẹp cần phải có đủ tứ quý, bao gồm quả chín, quả xanh, lộc non và nụ hoa. Quả phải to, tròn, đều màu, không bị sâu. Lộc non phải xanh mơn mởn, đầy sức sống. Nụ hoa cũng cần “có mặt,” giúp cây thêm phần sinh động và tươi mới.

Cây có dáng tự nhiên, thân thẳng

Khi chọn cây quất, bạn cần tìm cây có dáng tự nhiên, không bị ép uốn, không quá mảnh mai hoặc quá xù xì. Gốc cây cần chắc khỏe, không bị sâu bệnh, và thân phải thẳng, không bị cong vẹo. Các cành quất cần phân bố đều, tạo dáng cân đối và đẹp mắt.

Cây có quả đủ màu

Quả quất là yếu tố quan trọng tô điểm cho cây và mang ý nghĩa phong thủy. Quả quất nên có màu sắc tươi sáng, với đủ các quả chín và quả xanh. Quả quất chín thường có màu vàng óng, trong khi quả xanh có màu xanh đậm. Sự kết hợp giữa các quả xanh và quả chín tượng trưng cho sự phát triển liên tục và bền vững của gia đình.

"Chăm" đào, quất để chơi lâu

Để cây đào, cây quất chơi Tết được lâu, bạn cần nhớ một số lưu ý sau:

Đặt cây ở vị trí phù hợp

Bạn không nên đặt đào, quất ở những nơi thiếu ánh sáng. Đặc biệt, không nên để cây trong phòng điều hòa vì không khí khô sẽ làm cây nhanh chóng héo úa. Nếu có thể, bạn nên đưa cây ra ngoài ban công hoặc sân vườn để cây tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên và quang hợp tốt.

Tưới nước đúng cách

Tưới nước đúng cách là yếu tố quan trọng để “giữ gìn” cây đào và quất trong suốt dịp Tết. Đào và quất cần được tưới đều đặn nhưng không quá nhiều, vì nếu đất quá ẩm, cây dễ bị thối rễ. Bạn nên tưới nước khi thấy đất bắt đầu khô. Đối với quất, có thể phun sương nhẹ lên lá để giữ ẩm.

Chăm sóc để hoa nở đúng thời điểm

Nếu bạn muốn hoa đào nở đúng dịp Tết, có thể điều chỉnh môi trường xung quanh bằng cách thay đổi nhiệt độ hoặc ánh sáng. Giữ đào ở nơi mát mẻ nếu bạn muốn hoa nở chậm, hoặc bạn cũng có thể dùng nước đá để làm hoa nở chậm lại. Ngược lại, nếu muốn hoa nở nhanh, bạn có thể đặt cây ở nơi ấm áp và có ánh sáng mạnh.

Chọn đào, quất hợp phong thủy

Ngoài việc chọn cây đẹp, bạn cũng nên chú ý đến yếu tố phong thủy khi bài trí đào và quất trong nhà. Theo phong thủy, đào và quất đều mang lại may mắn, tài lộc và xua đuổi tà khí. Bạn nên đặt cây gần cửa chính hoặc trong phòng khách, nơi mọi người thường xuyên tiếp xúc.

Cây đào hợp với mệnh Mộc, nên đặt ở phương Đông hoặc Đông Nam, còn cây quất thích hợp với mệnh Kim, nên đặt ở phương Tây hoặc Tây Bắc.