Australia chi gần 32 tỷ USD để ứng phó với COVID-19

Chi tiêu y tế của Australia giai đoạn 2020-2022 cao hơn 2% so với dự tính. Chính phủ Liên bang đã chi khoảng 35,1 tỷ AUD (khoảng 23 tỷ USD), trong khi chính quyền các bang và vùng lãnh thổ chi ước tính khoảng 11,9 tỷ AUD (khoảng 7,9 tỷ USD) cho các phản ứng của hệ thống y tế đối với đại dịch COVID-19. Các chính quyền bang đã chi 27,9 tỷ AUD (khoảng 18,4 tỷ USD) cho chăm sóc ban đầu, bao gồm 6,1 tỷ AUD (khoảng 4 tỷ USD) cho việc triển khai tiêm vaccine và 10,5 tỷ AUD (khoảng 6,9 tỷ USD) cho các bệnh viện công.

Ông Geoff Callagan, người đứng đầu đơn vị kinh tế về y tế tại AIHW, cho rằng mặc dù tổng chi tiêu là khá lớn, song Australia vẫn là một trong những nước có mức chi thấp nhất so với 36 quốc gia khác trong Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Trong khi đó, ông Nigel McMillan - giáo sư về các bệnh truyền nhiễm và miễn dịch tại Đại học Griffith – cho rằng việc chi tiêu mạnh tay để phản ứng với địa dịch là điều cần thiết, bằng chứng là tỷ lệ tử vong do đại dịch COVID-19 của Australia thấp hơn nhiều so với hầu hết các quốc gia. Từ đó có thể thấy Australia đã làm rất tốt trong phản ứng đối với đại dịch.

Phó Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia, Tiến sĩ Danielle McMullen, cũng ca ngợi phản ứng của chính phủ đối với COVID-19 khi phản ứng khá nhanh và hiệu quả trước đại dịch. Tuy nhiên, ông cho rằng trọng tâm hiện nay là nên rút ra các bài học từ COVID-19 để chuẩn bị tốt hơn cho những tình huống tương tự trong tương lai bởi không quốc gia nào miễn nhiễm với những thách thức như vậy.

Australia đang phải đối mặt với làn sóng COVID-19 do biến thể phụ BA.2.75 của Omicron, còn được gọi là Centaurus. Biến thể phụ này có khả năng lây truyền cao, nhưng ít gây bệnh nặng hơn so với các biến thể trước đó.