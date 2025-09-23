Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

(Ngày Nay) - Ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn ngời sáng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Sau đây là nội dung bài viết:

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,Bí thư Quân ủy Trung ương

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với dân, trở thành lực lượng của dân, do dân và vì dân. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh đều là lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống giặc ngoại xâm, tiên phong trong công tác vận động, xây dựng cơ sở chính trị và dẫn đầu trong lao động sản xuất. Ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn ngời sáng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là một giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng giàu dấu ấn lịch sử đối với đất nước nói chung, Quân đội nói riêng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp; trong nước chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu; mạnh mẽ tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế-xã hội; yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao, Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, phát huy tốt truyền thống anh hùng, đồng thời thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Quân đội đã có những bước điều chỉnh mạnh mẽ về tổ chức lực lượng. Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã quyết liệt triển khai sắp xếp bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng lực lượng thường trực với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Nhiều cơ quan, đơn vị được kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; biên chế được điều chỉnh phù hợp với chiến lược quốc phòng, quân sự và nghệ thuật tác chiến hiện đại. Chính sự điều chỉnh kịp thời, quyết liệt và bài bản này đã tạo nền tảng vững chắc để Quân đội tiến lên xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Quân đội tiếp tục khẳng định là đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân đội, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Các cuộc diễn tập quy mô lớn, có bắn đạn thật, diễn tập phòng thủ dân sự, khu vực phòng thủ được triển khai đồng bộ, tạo bước phát triển rõ rệt về trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến. Năng lực nắm tình hình, dự báo chiến lược, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh ngày càng chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh.

Không chỉ hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, Quân đội còn phát huy mạnh mẽ vai trò đội quân công tác. Trong những năm tháng dịch bệnh và thiên tai khốc liệt, hình ảnh người lính xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, bám trụ tại vùng tâm lũ, cứu dân khỏi dòng nước lũ, dập lửa, chống cháy rừng hay giúp dân khắc phục hậu quả sạt lở đất… đã để lại tình cảm đặc biệt trong lòng Nhân dân. Bộ đội đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, chỗ dựa niềm tin của đồng bào trong những thời khắc gian nguy nhất. Tinh thần “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” không chỉ lan tỏa trong Quân đội, mà còn thấm sâu trong đời sống xã hội.

Song hành với đó, Quân đội còn thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất. Các đơn vị đã tích cực tham gia xây dựng kinh tế, phát triển hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; khai thác hiệu quả các dự án quốc phòng - kinh tế; góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào, củng cố “thế trận lòng dân”. Nhiều mô hình sản xuất gắn với quốc phòng mang lại hiệu quả kép: Vừa tăng tiềm lực kinh tế, vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng toàn dân. Cùng với đó, công nghiệp quốc phòng đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, từng bước làm chủ công nghệ, chế tạo, sản xuất thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân trong tình hình mới. Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo các sản phẩm quân sự đặc thù, nhiều sản phẩm lưỡng dụng phục vụ cả quốc phòng và dân sinh đã được nghiên cứu, sản xuất, mang lại giá trị kép về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng được mở rộng, Quân đội chủ động mở rộng hợp tác song phương, đa phương, tham gia tích cực các diễn đàn, cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế. Các đơn vị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại hình ảnh đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, công tác chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không những được giữ vững, mà còn được bồi đắp, tỏa sáng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật, hoàn thành xuất sắc cả ba chức năng cơ bản, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mỗi thành tích, mỗi chiến công đều là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và vai trò đặc biệt quan trọng của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm tới, tình hình quốc tế và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, chi phối mạnh mẽ cục diện chính trị, an ninh và kinh tế toàn cầu. Xu thế đa cực, đa trung tâm vừa mở ra cơ hội hợp tác, vừa tiềm ẩn những mâu thuẫn, xung đột lợi ích quốc gia, dân tộc ngày càng sâu sắc. Nguy cơ chiến tranh cục bộ, bất ổn vẫn hiện hữu; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động toàn diện đến đời sống quốc tế. Đặc biệt, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, tiếp tục tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, khó lường.

Kế tục truyền thống văn hiến ngàn năm của dân tộc, gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm nhà nước của Nhân dân và gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đất nước vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; yêu cầu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao. Từ đặc điểm tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Quân đội trong nhiệm kỳ 2025-2030 hết sức nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kiên định và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Cần chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu đúng và trúng cho Đảng, Nhà nước những quyết sách chiến lược, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quân sự, quốc phòng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ khoa học - công nghệ cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phát huy bản sắc văn hóa quân sự và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện tốt ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố hệ thống khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại để tạo nên sức mạnh tổng hợp, biến “thế trận lòng dân” thành nền tảng vững chắc bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, Quân đội phải đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ khoa học - công nghệ quân sự, chuyển đổi số toàn diện, phát triển năng lực tác chiến hiện đại, đặc biệt là không gian mạng, tác chiến điện tử, vũ trụ. Công nghiệp quốc phòng cần được đầu tư chiều sâu, xây dựng các cơ sở, viện nghiên cứu, nhà máy hiện đại, đủ khả năng chế tạo vũ khí, khí tài công nghệ cao, phát triển sản phẩm lưỡng dụng, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế để vừa bảo đảm tính độc lập, tự chủ, vừa đóng góp vào phát triển đất nước.

Cùng với các nhiệm vụ trên, cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, đường lối của Đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong toàn quân. Quân đội cần chú trọng công tác thu hút, phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Toàn quân phải có chiến lược dài hạn trong việc tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ trẻ có phẩm chất, năng lực, khát vọng cống hiến để giao gánh vác trọng trách xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.