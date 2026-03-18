Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

(Ngày Nay) - Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tỉnh chỉ đạo các lực lượng tiếp tục phối hợp hiệp đồng chặt chẽ bảo vệ hiệu quả biên giới, bảo vệ an ninh nội địa.

Chiều 17/3, tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhân dịp dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 10.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thượng tướng Lê Đức Thái cùng các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường đã báo cáo kết quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác biên phòng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026 của tỉnh Quảng Ninh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng, an ninh đã góp phần làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tỉnh thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng lực vũ trang vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; bảo đảm kịp thời các nguồn lực tài chính cho công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác biên phòng…

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, mở rộng theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, có nhiều dấu ấn nổi bật…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Tỉnh ủy Quảng Ninh xác định chủ đề năm nay là "Đột phá trong tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương"; triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh ở cấp độ địa phương, không để bị động, bất ngờ…; triển khai đồng bộ, sáng tạo hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Đánh giá cao những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của Quảng Ninh trong năm 2025, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, chính quyền tỉnh thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trong đó có Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới."

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cần chỉ đạo các lực lượng tiếp tục phối hợp hiệp đồng chặt chẽ bảo vệ hiệu quả biên giới, bảo vệ an ninh nội địa trong bối cảnh nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới đặt ra những yêu cầu đòi hỏi cao hơn; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội phải gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, giữ vững biên giới, biển đảo…