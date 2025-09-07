Tổng Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đài Truyền hình Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 7/9, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Lễ ra mắt, phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương.

10 chữ vàng: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn"

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng cùng các đại biểu và bạn bè quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền hình Việt Nam, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Lễ ra mắt, phát sóng chính thức kênh truyền hình đối ngoại quốc gia - Vietnam Today. Đây là dấu mốc quan trọng trên chặng đường vẻ vang, với nhiều dấu ấn đầy tự hào của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, suốt 55 năm qua, từ điều kiện kỹ thuật thô sơ, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát triển thành đài quốc gia, cơ quan truyền thông chủ lực, nòng cốt, đa phương tiện tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần giáo dục, bồi đắp đời sống tinh thần, nâng cao dân trí; nói lên tiếng nói của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc, các chương trình, tác phẩm của Đài truyền hình Việt Nam đã phản ánh khách quan, nhiều chiều đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; cổ vũ đổi mới, lan tỏa nhân tố mới; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành tặng Đài Truyền hình Việt Nam 10 chữ: "Mọi người, mọi lúc, mọi nơi, sắc sảo, hấp dẫn".

"Mọi người là tất cả mọi người trong nước, ngoài nước, không phân biệt ai, đều được thưởng thức. Mọi lúc là bất kỳ thời gian nào cũng thực hiện tốt. Mọi nơi là không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Chúng ta cũng đã sắc sảo, hấp dẫn rồi thì tiếp tục phải sắc sảo và hấp dẫn hơn nữa", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đánh giá, đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi nghiệp vụ, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Đài Truyền hình Việt Nam bước đầu làm chủ công nghệ hiện đại và đã thực sự phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữa chủ trương, chính sách với đời sống, định hướng và dẫn dắt dư luận, tạo đồng thuận xã hội. Với những đóng góp bền bỉ ấy, Đài Truyền hình Việt Nam vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đài Truyền hình Việt Nam với vai trò cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện mũi nhọn của quốc gia, phải ngày càng khẳng định bản lĩnh, là trụ cột kiến tạo niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội, đòi hỏi phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, Tổng Bí thư đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, kiên định mục tiêu cách mạng của Đảng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân; thực hiện tốt vai trò cơ quan truyền thông quốc gia chủ lực, đa phương tiện, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên vững vàng bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn, tinh thông công nghệ, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, giàu khát vọng cống hiến.

Ba là, nâng cao chất lượng nội dung, làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; phản ánh trung thực đời sống, cổ vũ nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thúc đẩy một xã hội đề cao giá trị con người, giáo dục tri thức, đạo đức; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; khẳng định vai trò của Đài Truyền hình Việt Nam góp phần dẫn dắt, nâng cao thị hiếu, thẩm mỹ, trình độ hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phát triển hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng; hướng tới trở thành Tổ hợp truyền thông công nghệ số quốc gia hiện đại, vận hành theo mô hình tích hợp, số hóa toàn diện, dẫn đầu trong sản xuất và phân phối nội dung chất lượng cao, đa nền tảng, đa ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ công chúng trong và ngoài nước, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia, nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ truyền thông quốc tế.

Năm là, tiếp tục giữ gìn và vun đắp tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đài; nêu cao ý chí, trách nhiệm, khát vọng cống hiến, hành động quyết liệt, hiệu quả để tạo nên sức mạnh tổng hợp.

Sáu là, tập trung xây dựng kênh Truyền hình Đối ngoại quốc gia - Vietnam Today trở thành một kênh truyền hình đối ngoại hiện đại, chuyên nghiệp, hấp dẫn, có bản sắc riêng, mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đài Truyền hình Việt Nam.

Thế hệ con người VTV quả cảm, tâm huyết, sáng tạo và nghĩa tình

Thay mặt các cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, viên chức, người lao động của Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm bày tỏ lòng biết ơn tới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trân trọng tri ân những thế hệ đi trước - những người đã đặt nền móng, dày công vun đắp để làm nên diện mạo và vị thế của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay.

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: "Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống của Đài Truyền hình Việt Nam hôm nay là dịp để nhìn lại và tự hào về quá khứ, về thành quả đã đạt được, về tài sản quý báu nhất mà VTV tích lũy được qua hơn nửa thế kỷ. Đó là niềm tin của Đảng, Nhà nước, nhân dân, là các thế hệ con người VTV quả cảm, tâm huyết, sáng tạo và nghĩa tình. Và bây giờ cũng là thời khắc để chúng ta cùng nhìn về tương lai".

Thời đại số với trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, nền tảng phân phối đa phương tiện, thói quen, hành vi người xem thay đổi nhanh, vừa mang đến cơ hội lớn, vừa đặt ra những thách thức chưa từng có. Trước bối cảnh đó, VTV xác định phải đổi mới toàn diện: tư duy sáng tạo hơn, tổ chức bộ máy phải tiếp tục tinh gọn, hiệu quả hơn, đội ngũ chuyên nghiệp hơn và trẻ hoá hơn, đủ 3 độ tuổi để đảm bảo luôn có thế hệ kế cận, công nghệ hiện đại hơn theo hướng ảo hoá và IP hoá toàn bộ hạ tầng sản xuất và phân phối nội dung. Trên tất cả, đó là chất lượng nội dung chương trình phải ngày càng bám sát định hướng, sinh động, chân thực, chuyên nghiệp, nhân văn và giàu tính thẩm mỹ, nghệ thuật.

"VTV quyết tâm khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia vươn tầm khu vực, xây dựng vị thế trên trường quốc tế - là tiếng nói chính thống, tin cậy của Đảng và Nhà nước, diễn đàn của các tầng lớp nhân dân - góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa", Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Lâm nêu rõ.

Tại buổi lễ, kênh truyền hình đối ngoại quốc gia Vietnam Today cũng chính thức ra mắt. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc tăng cường thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và thành tựu phát triển tới bạn bè quốc tế; là cầu nối giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu sâu và hiểu toàn diện về Việt Nam.