Chủ động phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập qua các cửa khẩu

(Ngày Nay) - Những ngày tháng 3/2026, lượng người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có xu hướng tăng cao do nhu cầu về du lịch, thăm thân và giao thương sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Do đó, lực lượng Kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo thuận lợi thông suốt cho hành khách qua lại biên giới.

Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, trung bình mỗi ngày có khoảng 4.000 - 5.000 lượt khách xuất nhập cảnh qua đây, nhất là sau Tết Nguyên đán 2026 có thời điểm lên tới 6.000 - 7.000 lượt khách. Hành khách xuất nhập cảnh được lực lượng Bộ đội Biên phòng hướng dẫn xếp thành từng hàng trong khu vực làm thủ tục để đảm bảo công tác an ninh trật tự. Lực lượng Kiểm dịch y tế bố trí đảm bảo quân số, phối hợp chặt chẽ để quan sát lâm sàng hành khách qua hệ thống camera thân nhiệt hồng ngoại và kiểm tra các yếu tố dịch tễ theo quy định, nhằm ngăn chặn bệnh truyền nhiễm xâm nhập vào Việt Nam.

Bác sỹ Phan Trần Kiên, Tổ Kiểm dịch y tế cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án để tăng cường nhân lực, bố trí trực liên tục. Đặc biệt, qua hệ thống theo dõi thân nhiệt điện tử tự động hoạt động 24/24 giờ, đơn vị chú trọng phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện sốt hoặc có tiền sử đi về từ vùng có nguy cơ dịch bệnh. Những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ sẽ được hướng dẫn vào khu vực kiểm tra riêng để đánh giá kỹ hơn, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến dòng người qua cửa khẩu.

Với nhiều hành khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, việc theo dõi thân nhiệt từ xa và thực hiện thêm các bước kiểm tra y tế nếu có là việc làm cần thiết, nhất là tại những thời điểm lưu lượng người qua lại cửa khẩu tăng cao vào ngày cuối tuần và lễ, Tết.

Sau một thời gian đi du lịch tại Trung Quốc, anh Lê Minh Bằng, quê ở tỉnh Nghệ An, thực hiện thủ tục nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Anh Bằng chia sẻ: "Tôi nhập cảnh cùng gia đình qua đây vào cuối tuần nên lượng khách qua lại cửa khẩu khá đông. Tôi rất yên tâm khi biết tất cả các khách nhập cảnh đều bắt buộc phải thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt qua máy đo thân nhiệt. Lực lượng chức năng làm việc ở đây rất nhiệt tình hướng dẫn du khách nên các thủ tục hoàn thành nhanh".

Theo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn, ngoài cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tại cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng và các cửa khẩu Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh, hệ thống máy soi thân nhiệt tự động được lắp đặt; đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác kiểm dịch, giám sát y tế quốc tế. Không chỉ dừng lại ở kiểm tra, giám sát, lực lượng Kiểm dịch y tế còn tích cực tuyên truyền, khuyến cáo hành khách chủ động bảo vệ sức khỏe cá nhân, thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang khi cần thiết, rửa tay sát khuẩn, theo dõi sức khỏe sau khi xuất nhập cảnh và kịp thời thông báo cho cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường.

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh Lạng Sơn cũng thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh trong khu vực và trên thế giới, kịp thời điều chỉnh biện pháp kiểm soát phù hợp với thực tiễn; đồng thời chủ động in ấn các tờ rơi, áp phích tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh phù hợp, đa dạng ngôn ngữ để đặt tại các vị trí dễ quan sát tại khu vực các cửa khẩu.

Dự báo, nhu cầu xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để giao thương, du lịch, thăm thân… sẽ còn tăng trong thời gian tới. Việc duy trì nghiêm công tác kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu đang là “lá chắn” quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ vững an toàn dịch tễ quốc gia.