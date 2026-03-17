Viettel hợp tác cùng NVIDIA kiến tạo hệ sinh thái AI chủ quyền

(Ngày Nay) -Chiến lược của Viettel tập trung vào hai trụ cột chính: hạ tầng tính toán hiệu năng cao và các mô hình AI nền tảng.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại tương lai kinh tế, việc nắm giữ năng lực phát triển AI lõi đã trở thành yếu tố sống còn đối với mỗi quốc gia. Trên cơ sở đó, Viettel xây dựng hệ sinh thái AI chủ quyền, khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc phát triển và vận hành các hệ thống AI thực tiễn tại Việt Nam cùng hạ tầng NVIDIA AI trên nền tảng NVIDIA DGX.

Về hạ tầng, Viettel là một trong những đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cũng như tại khu vực Đông Nam Á đầu tư và vận hành hệ thống NVIDIA DGX B200 – nền tảng tính toán hiệu năng cao bậc nhất thế giới hiện nay. Với khả năng xử lý lên tới 1,5 ExaFLOPs (tương đương 1.500 triệu tỷ phép tính mỗi giây), cụm 22 hệ thống NVIDIA DGX B200 của Viettel không chỉ xử lý lượng dữ liệu khổng lồ mà còn rút ngắn tối đa thời gian huấn luyện. Việc vận hành siêu máy tính này ngay tại các trung tâm dữ liệu trong nước giúp Viettel làm chủ toàn bộ vòng đời phát triển AI, đồng thời đảm bảo dữ liệu quốc gia được xử lý an toàn và bảo mật tuyệt đối.

Trên nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao, Viettel tập trung nghiên cứu và phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt am hiểu sâu sắc ngôn ngữ, văn hóa và quy định pháp lý Việt Nam thông qua việc làm chủ và tùy biến chuyên sâu kiến trúc mô hình mở NVIDIA Nemotron. Dòng mô hình NVIDIA Nemotron 3 sở hữu hơn 30 tỷ tham số cùng khả năng xử lý ngữ cảnh lên đến một triệu token, giúp hệ thống AI ghi nhớ và liên kết thông tin tốt, đưa ra phản hồi sát thực tế và nâng cao năng lực suy luận phức tạp bằng tiếng Việt. Trong thời gian tới, khi các phiên bản Nemotron thế hệ tiếp theo chính thức ra mắt, Viettel sẽ tiếp tục ứng dụng để nâng cao khả năng suy luận logic và giải quyết các bài toán đa nhiệm hiệu quả hơn.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở nguồn tri thức số khổng lồ được Viettel trực tiếp chọn lọc và chuẩn hóa. Việc huấn luyện trên các tập dữ liệu đặc thù mang tính bản địa giúp mô hình không chỉ phản hồi chính xác về mặt thông tin, mà còn nắm bắt được những sắc thái tinh tế trong tư duy và bối cảnh thực thi thực tế của người Việt.

Song song với việc triển khai hạ tầng và mô hình, nhóm NVIDIA Nemotron cũng phối hợp cùng Viettel tổ chức các workshop hợp tác kỹ thuật chuyên sâu về AI chủ quyền. Qua đó, đội ngũ kỹ sư Viettel trực tiếp trao đổi và tối ưu hoá các phương pháp huấn luyện, tinh chỉnh và tối ưu mô hình, rút ngắn thời gian nghiên cứu và nâng cao năng lực triển khai AI hiệu quả.

Ông Nguyễn Mạnh Quý, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Viettel (Viettel AI), đơn vị chủ trì nghiên cứu và phát triển công nghệ AI lõi, khẳng định: “AI không chỉ là công cụ, mà là hạ tầng thiết yếu như viễn thông. Làm việc với NVIDIA giúp chúng tôi tiếp cận những nền tảng công nghệ tiên tiến nhất, và đội ngũ kỹ sư Việt Nam sẽ là người trực tiếp xây dựng, huấn luyện và làm chủ mô hình AI để phục vụ nhu cầu đặc thù của người Việt. Đây là bước đi quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng AI chủ quyền của Viettel.”

Sự kết hợp giữa hạ tầng AI từ NVIDIA và sự thấu hiểu người dùng bản địa của Viettel đã tạo ra các ứng dụng như Trợ lý AI pháp luật, Trợ lý AI cán bộ công chức – những minh chứng sống động cho năng lực AI thực dụng và hiệu quả.

Không dừng lại ở đó, Viettel định hướng chia sẻ nguồn lực hạ tầng và nền tảng công nghệ với các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp trong nước. Cú bắt tay này không chỉ nâng tầm năng lực công nghệ của Viettel, mà còn đặt nền móng cho một hệ sinh thái AI nội địa tự chủ, bền vững, sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.