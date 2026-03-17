Hàng tỷ đô la sẽ đổ về Gia Lai, một dự án lớn chuẩn bị khởi công đón cơ hội vàng trong chu kỳ tăng trưởng mới

Hà An Hà An In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Ngày 28.3 tới đây, UBND tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 với khoảng 700 doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước tham dự. Hội nghị dự kiến trao hồ sơ cho gần 250 dự án, tổng vốn đăng ký hàng tỉ USD.
Núi lửa Chư Đăng Ya, Gia Lai, một trong những điểm du lịch ấn tượng được du khách yêu thích.
Sự kiện nhằm khẳng định quyết tâm của tỉnh Gia Lai sau sáp nhập trong việc hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đưa Gia Lai trở thành điểm sáng tăng trưởng của khu vực.

Đây cũng là dịp để địa phương giới thiệu toàn diện tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển; tạo điều kiện để các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ chế, chính sách ưu đãi và các lĩnh vực thu hút đầu tư trọng điểm, mở ra cơ hội để doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh quảng bá sản phẩm, dịch vụ và ngành nghề thế mạnh; tăng cường kết nối với các đối tác, nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, tỉnh không “quyết tâm suông” mà thể hiện bằng những quyết sách linh hoạt, kịp thời, đổi mới, kiến tạo môi trường đầu tư hấp dẫn doanh nghiệp.

Cụ thể, hàng loạt các dự án đã được tháo gỡ bất cập, vướng mắc để tái khởi động trở lại, tạo động lực mới trong chu kỳ tăng trưởng bứt tốc.

Điển hình, dự án Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và giải trí FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư vừa công bố sẽ chính thức khởi công vào ngày 04/04/2026.

Hàng tỷ đô la sẽ đổ về Gia Lai, một dự án lớn chuẩn bị khởi công đón cơ hội vàng trong chu kỳ tăng trưởng mới ảnh 1

Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và giải trí FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort khởi công trong sự mong đợi lớn của các nhà đầu tư, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn của Gia Lai trong chu kỳ tăng trưởng mới.
Hàng tỷ đô la sẽ đổ về Gia Lai, một dự án lớn chuẩn bị khởi công đón cơ hội vàng trong chu kỳ tăng trưởng mới ảnh 2

Dự án nằm ở vị trí siêu đắc địa, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch và thể thao vùng Tây Nguyên (Ảnh: Chí Anh)

Trước đó, tháng 12.2025, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án sân golf Đak Đoa theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo quyết định mới, dự án sân golf Đak Đoa có quy mô 36 lỗ, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 1.150 tỉ đồng, được triển khai trên diện tích khoảng 174ha.

Đầu năm 2026, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã thống nhất gia hạn thời gian thực hiện Khu tổ hợp thương mại - dịch vụ thuộc Khu phức hợp Đak Đoa. Theo lộ trình điều chỉnh, dự án sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong giai đoạn từ quý 2/2021 đến quý 3/2026. Các hạng mục công trình chính được triển khai từ quý 1/2026 và dự kiến hoàn thành vào quý 1/2027, trước khi toàn bộ tổ hợp được đưa vào vận hành trong giai đoạn quý 2 đến quý 4/2027.

Hạng mục Trung tâm hội nghị nằm trong tổng thể Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và giải trí FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort. Riêng giai đoạn 1 được triển khai trên gần 200 ha tại thị trấn Đak Đoa và các xã Glar, Tân Bình (huyện Đak Đoa cũ), với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 3.600 tỷ đồng.

Dự án FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort là bước triển khai quan trọng của tỉnh Gia Lai nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với định hướng mở rộng không gian phía tây, thu hút các dòng vốn đầu tư mới và tạo việc làm cho người lao động địa phương.

Vị trí dự án tại xã Đăk Đoa, được xem là cửa ngõ quan trọng để kết nối các vùng phía tây của tỉnh Gia Lai với các vùng phụ cận và các tỉnh khu vực Tây nguyên. Thông qua quá trình triển khai dự án, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật sẽ từng bước được đầu tư, mở rộng và nâng cấp đồng bộ, góp phần cải thiện điều kiện giao thông, hạ tầng kỹ thuật và diện mạo đô thị khu vực Đăk Đoa và vùng lân cận.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người lao động địa phương, đặc biệt trong các giai đoạn thi công xây dựng và vận hành dự án. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần hình thành các ngành nghề dịch vụ mới, tạo thêm cơ hội việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân khu vực.

Dự án không chỉ là một điểm đến thể thao - du lịch tầm quốc tế mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược nâng tầm giá trị kinh tế của cả khu vực Tây nguyên trong các thập kỷ tới.

Đây cũng là một trong những siêu dự án đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn FLC. Doanh nghiệp này kỳ vọng sẽ kiến tạo Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và giải trí FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort thành một kiệt tác bất động sản nghỉ dưỡng thế hệ mới, điểm hẹn đầu tư vàng cho các nhà đầu tư trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Gia Lai Tập đoàn FLC Sân golf Đak Đoa FLC Pleiku Golf Club & Luxury Resort giải trí nghỉ dưỡng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

