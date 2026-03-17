Xung đột tại Trung Đông: Những tác động tới đời sống và kinh tế tại châu Âu

(Ngày Nay) - Xung đột leo thang tại Trung Đông đang tạo ra những tác động lan rộng tới kinh tế và đời sống tại nhiều quốc gia châu Âu, từ thị trường năng lượng, du lịch cho tới chuỗi cung ứng dược phẩm.

Bộ Tài chính Liên bang Đức cảnh báo giá xăng dầu tăng mạnh trong thời gian gần đây có thể khiến nguồn thu ngân sách sụt giảm, trong bối cảnh người tiêu dùng hạn chế chi tiêu và chính phủ đang tìm cách kiểm soát thị trường nhiên liệu.

Phát biểu tại Berlin ngày 16/3, người phát ngôn Bộ Tài chính Đức cho biết việc giá nhiên liệu tăng cao không đồng nghĩa với nguồn thu thuế tăng lên. Khi giá xăng dầu tăng, người dân có xu hướng giảm tiêu thụ, khiến tổng thu ngân sách của chính phủ liên bang thậm chí có thể giảm. Nhận định này cũng được nhiều chuyên gia kinh tế chia sẻ.

Chính phủ Đức hiện đang thúc đẩy một dự luật mới nhằm kiểm soát chính sách giá của các tập đoàn dầu khí. Theo dự thảo, các trạm xăng trong tương lai chỉ được phép tăng giá nhiên liệu một lần mỗi ngày, trong khi vẫn có thể giảm giá bất cứ lúc nào. Ngoài ra, các doanh nghiệp dầu khí cũng sẽ phải giải thích trước các quyết định tăng giá của mình.

Dự luật đã được chính phủ thông qua theo thủ tục lưu chuyển và có thể được Quốc hội Đức xem xét ngay trong tuần này.

Giá xăng dầu tại Đức đã tăng mạnh từ cuối tháng 2/2026 sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, kéo theo những phản ứng của Tehran. Diễn biến này cũng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz – một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Không chỉ vậy, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông còn ảnh hưởng tới kế hoạch du lịch của người dân châu Âu.

Tại Paris, một cuộc khảo sát do hãng tư vấn du lịch Protourisme thực hiện hồi đầu tháng này cho thấy khoảng 800.000 người Pháp đã hủy kế hoạch đi du lịch nước ngoài trong mùa Hè năm nay, trong khi 1,3 triệu người dự kiến thay đổi kế hoạch nếu tình hình an ninh tiếp tục bất ổn.

Những điểm đến gần khu vực xung đột như Jordan, Ai Cập hoặc các quốc gia vùng Vịnh chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất. Ông Didier Arino - Tổng Giám đốc Protourisme - cho biết lượng đặt tour tới Ai Cập đã giảm tới 2/3, thậm chí 3/4 so với trước khi xung đột bùng phát.

Không chỉ các điểm đến tại Trung Đông, nhiều chuyến du lịch đường dài tới châu Á cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng, do phần lớn các tuyến bay giữa châu Âu và châu Á phải đi qua không phận khu vực Vùng Vịnh, trong đó sân bay Dubai là một trung tâm trung chuyển quan trọng.

Trong khi đó, tại Anh, các nhà thuốc cũng cảnh báo nguy cơ thiếu hụt dược phẩm nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại London, Hiệp hội các nhà thuốc độc lập – tổ chức đại diện cho khoảng 5.000 nhà thuốc tại xứ England và xứ Wales – cho biết các bệnh nhân tại Anh có thể sớm chịu tác động của tình trạng thiếu thuốc nếu nguồn cung nguyên liệu tiếp tục bị gián đoạn.

Tiến sĩ Leyla Hannbeck - Giám đốc điều hành hiệp hội - cho biết nhiều loại thuốc phổ biến như aspirin, paracetamol, ibuprofen và nhiều loại kháng sinh phụ thuộc vào các thành phần có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc nguyên liệu thô được cung cấp từ Trung Đông. Bất kỳ gián đoạn nào trong nguồn cung này đều có thể làm tăng chi phí sản xuất và dẫn tới tình trạng khan hiếm thuốc.

Bà Hannbeck kêu gọi Chính phủ Anh sớm triển khai các biện pháp dự trữ thuốc thiết yếu, đồng thời đưa khoảng 150 loại thuốc đang thiếu hụt nghiêm trọng vào danh sách các mặt hàng bị hạn chế xuất khẩu hoặc tích trữ đầu cơ.

Các chuyên gia nhận định nếu căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục kéo dài, tác động đối với kinh tế và đời sống tại châu Âu có thể lan rộng hơn, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông hàng không và chuỗi cung ứng toàn cầu.