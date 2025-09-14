Tổng Bí thư trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Thông tấn xã Việt Nam

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lớp lớp các nhà báo Thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước.

Sáng 14/9, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ. Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lẵng hoa và Thư chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống TTXVN.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí: Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tới dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TTXVN; đại diện thân nhân các nhà báo liệt sỹ của TTXVN cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên TTXVN qua các thời kỳ; đại diện nhiều hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế tại Việt Nam.

Góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước

Đọc Diễn văn tại buổi Lễ, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN, Chủ tịch Liên Chi hội nhà báo TTXVN cho biết, ngày 15/9/1945, từ Đài vô tuyến điện Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã (nay là TTXVN) đã phát đi toàn thế giới Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa bằng 3 ngữ Việt, Anh, Pháp. Từ thời điểm đó, ngày 15/9 trở thành Ngày truyền thống của cơ quan thông tấn quốc gia.

Trong suốt tám thập kỷ xây dựng và trưởng thành, TTXVN luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của Bác Hồ, sự chỉ đạo của Chính phủ và sự tin yêu, đùm bọc của Nhân dân. Những lời căn dặn của Bác là ngọn đuốc soi đường, thôi thúc những người làm báo thông tấn, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không quản ngại khó khăn, vượt qua mưa bom, bão đạn, duy trì mạch thông tin không ngừng chảy.

Trong những giai đoạn ác liệt nhất, không một chiến trường, không một hướng tiến quân nào vắng mặt phóng viên Việt Nam Thông tấn xã và Thông tấn xã Giải phóng. Gần 260 phóng viên, biên tập viên và nhân viên kỹ thuật đã anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường từ Việt Bắc tới Cà Mau và làm nhiệm vụ quốc tế, chiếm hơn 25% số cán bộ, nhân viên TTXVN trong thời kỳ chiến tranh và chiếm tới hơn một nửa số nhà báo liệt sĩ của cả nước.

Bước vào thời bình, thông tin của TTXVN lại hòa chung với nhịp sống thời đại, phản ánh sinh động sự phát triển, bứt phá mạnh mẽ của đất nước. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, TTXVN tự hào là cơ quan báo chí ba lần vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới vào năm 2001; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 2005 và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trao tặng Thông tấn xã Giải phóng vào năm 2020. Những tác phẩm xuất sắc của các phóng viên TTXVN qua các thời kỳ đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật và các Giải báo chí cấp quốc gia, quốc tế.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh, trước những yêu cầu của tình hình mới, TTXVN tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững giá trị nền tảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thông tin chiến lược trong tình hình mới, là nguồn cung cấp thông tin chính thống, chuẩn xác, tin cậy và phong phú cho hệ thống truyền thông, công chúng trong và ngoài nước, khẳng định vị thế cơ quan thông tấn quốc gia có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Sớm nắm bắt xu hướng của truyền thông số, TTXVN đã hình thành hệ sinh thái số toàn diện, ứng dụng các công nghệ truyền thông hiện đại, trí tuệ nhân tạo vào quy trình quản lý, tác nghiệp, sản xuất và phổ biến thông tin, giúp tối đa hóa nguồn lực, đảm bảo nâng cao hiệu suất, chất lượng công việc. Các tòa soạn trực thuộc của TTXVN luôn được xếp thứ hạng cao trong danh sách trưởng thành chuyển đổi số.

Được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, TTXVN nhiều năm qua đã trực tiếp đưa thông tin bằng hình ảnh và chữ viết của 12 dân tộc ít người đến đồng bào vùng sâu, vùng xa, kịp thời truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để người dân hiểu đúng và thực thi.

Trong nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, TTXVN đóng vai trò là đơn vị chủ lực, duy nhất cung cấp thông tin, hình ảnh, làm tốt vai trò truyền thông chủ nhà. Bằng những sản phẩm thông tin của mình, phóng viên, biên tập viên của TTXVN sẵn sàng đương đầu trong cuộc đấu tranh chống những hiện tượng tiêu cực, những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị-xã hội, khẳng định vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng.

Đảm trách vai trò là trung tâm thông tin chiến lược của Đảng, Nhà nước, thông tin báo cáo và tài liệu tham khảo của TTXVN phục vụ đắc lực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoạch định chính sách. Nguồn thông tin dự báo, đánh giá tình hình sâu sắc, toàn diện đã góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh từ sớm, từ xa trên mặt trận thông tin, tuyên truyền.

Với vai trò là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, TTXVN tiếp tục khẳng định ưu thế về nguồn lực trong thực hiện thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hiện đại, tích cực hội nhập quốc tế; lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc...

TTXVN phát huy hiệu quả mối quan hệ hợp tác với hơn 40 cơ quan thông tấn, báo chí trên thế giới và vai trò thành viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) - Tổ chức chiếm tới 40% lượng thông tin toàn cầu; tích cực đăng tải rộng rãi thông tin bằng các ngữ trên các kênh truyền thông quốc tế, góp sức cùng các lực lượng làm công tác đối ngoại thúc đẩy vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ra đời và trưởng thành cùng sự lớn mạnh của đất nước, lớp lớp các nhà báo Thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước, của Đảng quang vinh, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu và của chính những người làm báo Thông tấn.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của TTXVN qua các thời kỳ, cùng thân nhân các nhà báo-liệt sỹ, các nhà báo-thương binh, lời chúc mừng nồng nhiệt, lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm trân quý nhất; đặc biệt biểu dương công lao, sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động TTXVN qua các thời kỳ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như góp phần làm nên biên niên sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình mới, Tổng Bí thư chỉ rõ, TTXVN cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng; cần bám sát, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và những biến động của tình hình quốc tế; chủ động thu thập, tổng hợp các nguồn thông tin; phân tích toàn diện, đánh giá và dự báo tình hình một cách chính xác, kịp thời; cung cấp các bản tin báo cáo có giá trị, thậm chí tham mưu, đề xuất, kiến nghị để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra các quyết sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Thông tin của TTXVN cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho Nhân dân.

Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Tổng Bí thư nhấn mạnh, người làm báo TTXVN cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, thông tin sâu rộng đường lối, chính sách, pháp luật và thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần bồi đắp niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến của cả xã hội cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Để làm tốt được yêu cầu này, người làm báo TTXVN cần giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm báo, vượt lên trên những cám dỗ vật chất để luôn đứng về phía chính nghĩa, dùng ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, cái tiến bộ, điều tốt đẹp, diệt trừ cái xấu, cái ác trong xã hội và trong chính bản thân mình.

Trước làn sóng chuyển đổi số và sự cạnh tranh khốc liệt của không gian truyền thông toàn cầu, Tổng Bí thư lưu ý, người làm báo TTXVN cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn. Trong tác nghiệp, cần phải luôn nhạy bén với cái mới nhưng cũng cần hết sức thận trọng. Trong xa lộ thông tin, nhiều khi thật và giả lẫn lộn, phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý một cách nhanh chóng nhất những thông tin giả, thông tin sai sự thật; đồng thời lựa chọn những vấn đề mới có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền thông.

Tổng Bí thư yêu cầu, TTXVN cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí một cách khoa học, trong đó có trung tâm thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt quý giá mà các đồng chí đang lưu trữ, sẽ là nền tảng quan trọng để TTXVN phát triển báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành “bộ nhớ chung” của quốc gia.

Nhấn mạnh, hội nhập quốc tế sâu rộng là một trong những định hướng trọng tâm trong giai đoạn tới của đất nước, Tổng Bí thư đề nghị, cần tiếp tục chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị thế của TTXVN là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực. Bên cạnh việc tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, cần có nhiều giải pháp sáng tạo hợp tác với các đối tác để tạo ra các sản phẩm thông tin tích cực về sự phát triển, lớn mạnh của Việt Nam lan tỏa trên các nền tảng toàn cầu và truyền tải những sự phát triển văn minh của nhân loại, của thế giới về với nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư căn dặn, cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt. Đồng thời, TTXVN cũng cần hết sức quan tâm, chú trọng tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khát vọng, hoài bão và tâm huyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp nối truyền thống rất đáng tự hào của TTXVN; cần tiếp tục học hỏi và chia sẻ các mô hình báo chí hiện đại để góp phần phát triển sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư bày tỏ, lịch sử 80 năm qua đã chứng minh rằng ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào - chiến tranh hay hòa bình - những người làm báo thông tấn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dấn thân, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, tận tụy phụng sự Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các bức ảnh trưng bày hôm nay trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm dù chỉ là một phần rất nhỏ của kho tư liệu ảnh phong phú của TTXVN, nhưng đã phản ánh chân thực các giá trị đó.

Tổng Bí thư mong muốn, trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của TTXVN hãy mang trong tim niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp bước các thế hệ đi trước với khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong trong hành động, khẳng định vai trò, bản lĩnh và sức sáng tạo.

Với truyền thống anh hùng, với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Tổng Bí thư tin tưởng, TTXVN sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Thông tấn xã Việt Nam đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức khai trương Trang thông tin Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại địa chỉ: https://daihoidang.vn.

Trang thông tin có 6 phiên bản ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Nga, Trung và Tây Ban Nha; được thực hiện bằng 5 loại hình thông tin: văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu; bao quát đầy đủ thông tin thời sự, thông tin chuyên sâu, hồ sơ tư liệu dầy dặn về nội dung văn kiện và nhân sự qua 13 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan không gian trưng bày “TTXVN: 80 năm đồng hành cùng đất nước” và ghi Sổ vàng truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam.