Khởi tố vụ án xảy ra tại Hóa chất Đức Giang: Bố con Chủ tịch Đào Hữu Huyền cùng “có tên”

(Ngày Nay) - Bộ Công an vừa công bố thông tin khởi tố vụ án xảy ra tại Hóa chất Đức Giang. Đáng chú ý, cả hai cha con Chủ tịch Đào Hữu Huyền đều “có tên” trong danh sách.

Khởi tố vụ án xảy ra tại Hóa chất Đức Giang

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) công bố đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang.

Bước đầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã làm rõ một số hành vi sai phạm có tổ chức, như: Đổ thải trải phép hàng triệu tấn chất thải, trên diện tích hàng chục hecta tại địa bàn Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân trên địa bàn; Khai thác trái phép hàng trăm nghìn tấn quặng Apatit, trị giá hàng trăm tỷ đồng; Bỏ ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho tài sản Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Các hành vi sai phạm nêu trên tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang diễn ra trong một thời gian dài, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 25 tháng 12 năm 2025 và ngày 14 tháng 3 năm 2026, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan; đồng thời, khởi tố đối với 14 bị can.

Trong đó, đáng chú ý, cả hai cha con Chủ tịch Đào Hữu Huyền đều có tên trong danh sách.

Ông Đào Hữu Huyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố vì 3 tội: “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” và “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại các Điều 221, 227 và 235 Bộ luật Hình sự.

Ông Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc và là con trai ông Đào Hữu Huyền bị khởi tố vì tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cổ phiếu DGC bị bán tháo

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang có phiên giao dịch đầy khấn khích khi chỉ số VN-Index tăng mạnh trong ngày 17/3. Cùng với sắc xanh lan tỏa khắp bảng giao dịch điện tử, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang cũng được nhà đầu tư tranh mua khi đạt tới 75.500 đồng/CP, tăng 1.600 đồng/CP, tương đương 2,2% so với giá đóng cửa hôm qua.

DGC đang được giới chuyên gia cũng như nhà đầu tư đánh giá cao vì phốt pho vàng. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng vào ngày 18/2/2026, xác định phốt pho nguyên tố là vật liệu chiến lược đối với an ninh quốc gia. Từ đó, giá phốt pho vàng tăng gần 20%.

Trong khi đó, tình trạng gián đoạn vận chuyển tại eo biển Hormuz – nơi chiếm 1/3 giao dịch phân bón toàn cầu – cùng các biện pháp hạn chế nguồn cung từ Maroc và Nga đã khiến lượng hàng sẵn có trên thị trường quốc tế trở nên khan hiếm.

Mà Đức Giang hiện giữ vị thế then chốt khi chiếm khoảng 50% thị phần P4 nội địa và đóng góp tới 1/3 tổng lượng xuất khẩu phốt pho vàng trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, trong bối cảnh VN-Index vẫn duy trì được đà tăng nóng, DGC quay đầu đảo chiều khi thông tin khởi tố vụ án được công bố. Cùng với đó là hoạt động bán tháo từ giới đầu tư.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch 17/3, DGC dừng ở mức 68.800 đồng/CP, giảm sàn, giảm 5.100 đồng/CP. Dư bán DGC ở mức giá sàn là 2,6 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh chỉ suốt phiên chỉ đạt hơn 7,5 triệu đơn vị. Khối lượng giao dịch khớp lệnh bình quân 10 phiên gần đây của DGC cũng chỉ là 7,5 triệu.

Với đà “rơi” này của DGC, vốn hóa thị trường của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã “bay” 1.937 tỷ đồng.