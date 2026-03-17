HLV trưởng của Golden State Warriors đoạt giải Oscar

(Ngày Nay) -  HLV trưởng Steve Kerr của đội bóng rổ Golden State Warriors đã bất ngờ được xướng tên trong lễ trao giải Oscar 2026.
Ảnh: Eurohoops

Tác phẩm “All The Empty Rooms” được đạo diễn bởi Joshua Seftel đã xuất sắc giành giải Oscar 2026 cho hạng mục “Phim tài liệu xuất sắc nhất năm”. Bộ phim theo chân phóng viên Steve Hartman và nhiếp ảnh gia Lou Bopp đi khắp nước Mỹ, ghi lại hình ảnh những căn phòng ngủ còn nguyên vẹn của các em nhỏ mất vì nạn xả súng.

Steve Kerr tham gia bộ phim dưới vai trò cố vấn nội dung, khi chính ông cũng chịu ảnh hưởng của bạo lực súng đạn. Bố của ông, Malcolm Kerr, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng khi đang là hiệu trưởng Đại học Mỹ tại Beirut năm 1984. “Tôi muốn mọi người dành sự chú ý và hiểu về bạo lực súng đạn, có như vậy chúng ta mới có thể bắt đầu hành động”, nhà chiến lược gia chia sẻ với Priority Sports.

Steve Kerr bày tỏ sự tiếc thương với các nạn nhân trong vụ xả súng tại Đại học Brown năm 2025. Ảnh: GSW

Trong suốt nhiều năm qua, Steve Kerr đã không ít lần kêu gọi chính phủ Mỹ thắt chặt việc sở hữu súng đạn. “Thật tệ khi những vụ thảm sát xảy ra; tôi không muốn nghĩ về chúng một chút nào, nhưng chúng ta phải giải quyết vấn đề ngay bây giờ”, HLV 60 tuổi phát biểu sau vụ xả súng khiến 2 học sinh thiệt mạng tại Đại học Brown năm 2025.

Steve Kerr (trái) khi còn thi đấu. Ảnh: NBA

Với chiếc tượng vàng 2026, Steve Kerr trở thành cầu thủ NBA thứ tư có giải thưởng Oscar, cùng với Kobe Bryant, Shaquille O’Neal và người học trò Stephen Curry. Ông là huyền thoại của NBA dưới cả cương vị cầu thủ và HLV, với tổng cộng 9 chức vô địch, cùng với hai HCV Olympic khi dẫn dắt đội tuyển Mỹ.

(Ngày Nay) - Quy định bỏ khu vực tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội từ năm học 2026 - 2027 được nhiều người đánh giá là bước thay đổi lớn trong chính sách tuyển sinh. Khi học sinh có thể đăng ký 3 trường bất kỳ, cơ hội lựa chọn được mở rộng. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh vào các trường "top" cũng được dự báo gia tăng, đòi hỏi phụ huynh và học sinh nắm rõ quy định để lựa chọn nguyện vọng phù hợp.
(Ngày Nay) - Những ngày tháng 3/2026, lượng người xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có xu hướng tăng cao do nhu cầu về du lịch, thăm thân và giao thương sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Do đó, lực lượng Kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, vừa siết chặt công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa tạo thuận lợi thông suốt cho hành khách qua lại biên giới.
(Ngày Nay) - Sáng 17/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Ito Naoki. Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam về năng lượng, cụ thể là xăng dầu để cùng vượt qua khó khăn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng dầu thô.