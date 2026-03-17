HLV trưởng của Golden State Warriors đoạt giải Oscar

Tác phẩm “All The Empty Rooms” được đạo diễn bởi Joshua Seftel đã xuất sắc giành giải Oscar 2026 cho hạng mục “Phim tài liệu xuất sắc nhất năm”. Bộ phim theo chân phóng viên Steve Hartman và nhiếp ảnh gia Lou Bopp đi khắp nước Mỹ, ghi lại hình ảnh những căn phòng ngủ còn nguyên vẹn của các em nhỏ mất vì nạn xả súng.

Steve Kerr tham gia bộ phim dưới vai trò cố vấn nội dung, khi chính ông cũng chịu ảnh hưởng của bạo lực súng đạn. Bố của ông, Malcolm Kerr, đã thiệt mạng trong một vụ xả súng khi đang là hiệu trưởng Đại học Mỹ tại Beirut năm 1984. “Tôi muốn mọi người dành sự chú ý và hiểu về bạo lực súng đạn, có như vậy chúng ta mới có thể bắt đầu hành động”, nhà chiến lược gia chia sẻ với Priority Sports.

Trong suốt nhiều năm qua, Steve Kerr đã không ít lần kêu gọi chính phủ Mỹ thắt chặt việc sở hữu súng đạn. “Thật tệ khi những vụ thảm sát xảy ra; tôi không muốn nghĩ về chúng một chút nào, nhưng chúng ta phải giải quyết vấn đề ngay bây giờ”, HLV 60 tuổi phát biểu sau vụ xả súng khiến 2 học sinh thiệt mạng tại Đại học Brown năm 2025.

Với chiếc tượng vàng 2026, Steve Kerr trở thành cầu thủ NBA thứ tư có giải thưởng Oscar, cùng với Kobe Bryant, Shaquille O’Neal và người học trò Stephen Curry. Ông là huyền thoại của NBA dưới cả cương vị cầu thủ và HLV, với tổng cộng 9 chức vô địch, cùng với hai HCV Olympic khi dẫn dắt đội tuyển Mỹ.