Bamboo Airways giảm lỗ đáng kể, không còn nợ tiền thuê máy bay

Phục hồi tăng trưởng

Tại sự kiện, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways – ông Phan Đình Tuệ đã báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kết quả tái cấu trúc và kế hoạch kinh doanh năm 2024, với nhiều thông tin đáng chú ý về sự phục hồi tăng trưởng của Công ty.

Mặc dù đội máy bay của Công ty giảm 19% so với năm 2022 do tiến hành tái cấu trúc đội tàu mạnh mẽ, song doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty tăng 6% so với năm 2022, đạt 12.392,9 tỷ đồng. Trong đó, tỉ lệ ghế suất tăng lên mức 87%, doanh thu hành khách trung bình tăng 14%, doanh thu phụ trợ tăng 25%. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Bamboo Airways năm 2023 đã được đưa về mức dương 236,8 tỷ đồng (so với -19.798,4 tỷ đồng năm 2022).

Tỷ lệ lỗ trên tổng doanh thu thuần đã giảm từ 46% năm 2022 xuống 29% trong năm 2023. Tổng nợ phải trả của Công ty giảm khoảng 2000 tỷ đồng trong năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Bamboo Airways không còn nợ tiền thuê máy bay.

Về cơ bản, Bamboo Airways đã hoàn tất giai đoạn tái cấu trúc đội máy bay. Hiện Công ty đang tập trung khai thác đội tàu bay đơn dòng (Single- Fleet), với 08 máy bay thân hẹp A320/A321.

Để tối ưu chi phí hoạt động, Bamboo Airways đã thay đổi nhà cung cấp dịch vụ phục vụ mặt đất từ SAGS HGS sang Pacific Airlines và triển khai tự phục vụ, nhờ đó tiết kiệm 20% chi phí phục vụ mặt đất cho mỗi chuyến bay. Đồng thời, Công ty đàm phán thành công về việc chuyển đổi Hệ thống phục vụ hành khách (PSS) từ Amadeus sang Navitaire, dự kiến triển khai vào tháng 4/2025. Việc này sẽ giúp Công ty tiết kiệm tối thiểu 20 triệu USD (khoảng hơn 508 tỷ đồng) trong 5 năm tới.

Tăng tốc phát triển

Năm 2024, Bamboo Airways dự kiến tổng doanh thu đạt 4.857 tỷ đồng và lỗ giảm về mức 1.387 tỷ đồng. Công ty dự kiến khai thác 9 tàu bay thân hẹp Airbus, có thể tăng lên 12 chiếc vào cuối năm 2024 và 18 chiếc đến cuối năm 2025 nếu điều kiện thị trường cho phép. Đồng thời, Bamboo Airways đặt mục tiêu tăng tỷ lệ lấp đầy trung bình từ 81% lên mức 85%, duy trì giờ khai thác tàu bình quân trên 12 BH/ngày/máy bay.

Trên cơ sở đội tàu được bổ sung từ nay đến cuối năm, Bamboo Airways dự kiến tăng tần suất các đường bay đang khai thác, mở lại một số đường bay nội địa như TPHCM – Đà Lạt, TPHCM – Thanh Hóa, TPHCM – Phú Quốc… và nghiên cứu tái khai thác một số đường bay thường lệ quốc tế như TPHCM – Bangkok (Thái Lan).

Để đảm bảo nhu cầu khai thác, Bamboo Airways cần được cung cấp bổ sung khoảng 1.690 tỷ đồng vốn trong 7 tháng cuối năm 2024, thông qua các giải pháp huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và nhà đầu tư trong và ngoài nước theo quy định pháp luật.

Tại sự kiện, ĐHĐCĐ đã thông qua nhiều nội dung quan trọng với tỷ lệ nhất trí cao như: Phương án phân phối lợi nhuận tài chính năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024; Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; Chủ trương lựa chọn nhà đầu tư và các công việc liên quan; Thay đổi số lượng, chức danh Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Đồng thời, ĐHĐCĐ Công ty cũng thống nhất việc bầu bổ sung ông Vũ Minh Tuấn vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng giám đốc Lương Hoài Nam nói: Tái cấu trúc hàng không là công việc rất khó khăn song chúng tôi vẫn đặt mục tiêu là 2024 sẽ là năm cuối cùng kinh doanh bị lỗ. Từ năm 2025 sẽ hòa vốn và tiến đến có lãi trong các năm tiếp theo. Trong vòng 3 năm đưa công ty lên giao dịch trên sàn chứng khoán. Đó là các mục tiêu rất tham vọng, song HĐQT và Ban điều hành cam kết sẽ cố gắng hết sức để thực hiện mục tiêu đó, và hi vọng rằng các điều kiện thị trường sẽ thuận lợi hơn để công ty có kết quả kinh doanh khả quan, đem lại giá trị cho các cổ đông và đông đảo hành khách”.

Với những bước tiến vững chắc sau quá trình tái cấu trúc giai đoạn một và những chiến lược phát triển rõ ràng, Bamboo Airways hứa hẹn sẽ tiếp tục vươn lên, khẳng định vị thế trên thị trường hàng không.