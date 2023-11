Bang Nam Australia cảnh báo làn sóng COVID-19 mới

Theo dữ liệu do bang Nam Australia công bố ngày 3/11, trong vòng 7 ngày tính đến ngày 31/10 vừa qua, bang này đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong và 1.691 ca COVID-19 mới, tăng 55% so với 1.089 ca trong một tuần trước đó và là số ca mắc mới theo tuần cao nhất kể từ đầu tháng 6. Giới chức y tế bang Nam Australia cho rằng việc số ca mắc mới tăng đột biến cho thấy đây là dấu hiệu của một làn sóng lây nhiễm mới nhưng không phải do biến thể BA.2.86 (còn có tên gọi là Pirola) được phát hiện lần đầu tiên tại Australia hồi tháng 9. Hiện đa số ca mắc mới đều là nhiễm biến thể XBB.

Giới chức y tế bang Nam Australia dự báo bang nay sẽ chứng kiến một đợt bùng phát dịch bệnh mới trong khoảng thời gian 6 tháng và cho rằng khoảng cách giữa các liều vaccine vẫn là "chìa khóa" ngăn chặn các làn sóng dịch bệnh lớn.

Theo số liệu mới nhất, kể từ khi bùng phát dịch bệnh đến nay, tổng số ca COVID-19 tại bang Nam Australia là 939.051 ca và tổng số ca tử vong là 1.624 ca.