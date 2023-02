Bkav nhận giải thưởng quốc tế ASOCIO 2022

ASOCIO là giải thưởng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thu hút sự tham dự của các đại biểu đến từ 24 quốc gia và nền kinh tế tại 2 châu lục. Tiêu chí cho giải thưởng Bảo mật thông tin ASOCIO 2022, là công ty dẫn đầu thị trường hoặc hình mẫu của ngành, cung cấp các giải pháp và dịch vụ an ninh mạng vượt trội, mang lại lợi ích cho số lượng lớn người dùng.

Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng, Tập đoàn công nghệ Bkav được biết đến là công ty đầu tiên trên thế giới tìm ra lỗ hổng của hệ thống nhận diện khuôn mặt - Face ID của iPhone X chỉ 2 tuần sau khi iPhone X chính thức bán ra thị trường; phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trong công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên máy tính xách tay ngay khi công nghệ này bắt đầu phổ biến; phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trên Google Chrome chỉ vài ngày sau khi trình duyệt này ra mắt; xác định được nguồn gốc cuộc tấn công vào hàng loạt website của cơ quan chính phủ Mỹ, Hàn Quốc, bao gồm cả website của Tổng thống Hàn Quốc…

Bkav cũng là nhà tổ chức cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix. Cuộc thi có uy tín với cộng đồng an ninh mạng trên thế giới và luôn thu hút được nhiều đội thi đứng đầu CTF Times (Bảng xếp hạng an ninh mạng hàng đầu thế giới) tham dự.

Trong nhiều năm, phần mềm diệt virus của Bkav được vinh danh là “Sản phẩm bảo mật thông tin được người tiêu dùng ưa thích” và chiếm ưu thế thị trường trong nước khi có tới 73,95% doanh nghiệp lựa chọn. Bkav cũng liên tục giành được Cúp cho thương hiệu Việt Nam nổi bật.

Ông Lê Quang Hiệp – Tổng Giám đốc Bkav Global cho biết: “Với kim chỉ nam, phát triển khoa học công nghệ giúp đất nước giàu mạnh, nâng tầm tự chủ, uy tín và thương hiệu quốc gia, Bkav tự nhận về mình sứ mệnh xây dựng và bảo vệ đất nước bằng khoa học, công nghệ. Mục tiêu là phát triển đất nước dựa vào công nghệ, đưa Việt Nam trở thành con hổ thứ 5 của châu Á. Giải thưởng ASOCIO 2022 ghi nhận nỗ lực, và là nguồn động viên lớn lao trong quá trình chúng tôi thực hiện sứ mệnh đó”.

ASOCIO được thành lập năm 1984 tại Tokyo, Nhật Bản và hiện là tổ chức thương mại quốc tế hoạt động mạnh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương với 24 hiệp hội thành viên - đại diện hơn 10.000 doanh nghiệp đa quốc gia. ASOCIO Award là Giải thưởng công nghệ thông tin do ASOCIO tổ chức từ năm 2003. Hàng năm, giải thưởng ASOCIO đánh giá hơn 10.000 hồ sơ tham dự để chọn ra những tổ chức, doanh nghiệp, chính phủ ứng dụng hiệu quả công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống, hình thành hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số.