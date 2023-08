'Blue Beetle' vui buồn đan xen trong tuần đầu ra rạp

Theo số liệu do hãng Exhibitor Relations công bố, bộ phim này đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong 3 ngày từ 18-20/8 khi gặt hái 25,4 triệu USD. Tuy nhiên, đây là mức doanh thu thấp nhất trong kỷ nguyên này đối với một tác phẩm siêu anh hùng lần đầu ra rạp, đồng thời thấp hơn nhiều so với "Wonder Woman 1984" thua lỗ trong năm 2021.

Trong "Blue Beetle", nam diễn viên 22 tuổi Xolo Mariduena - người lai Mexico, Cuba và Ecuador, vào vai chàng sinh viên Jaime Reyes mới tốt nghiệp đại học và trở về quê nhà Mexico để tìm việc. Một lần, khi làm thuê tại biệt thự của Victoria Kord - Chủ tịch tập đoàn chuyên sản xuất vũ khí Kord Industries, Jaime tình cờ được giao giữ một chiếc hộp chứa con bọ hung xanh Scarab bí ẩn.

Sau khi bất ngờ được Scarab chọn làm vật chủ để ký sinh, Jaime bỗng có sức mạnh siêu phàm, nhưng kéo theo đó là hàng loạt biến cố đối với cậu và gia đình. Khác nhiều phim cùng đề tài, "Blue Beetle" ghi điểm với câu chuyện giàu màu sắc tình cảm gia đình. Lấy bối cảnh chính ở Mexico, phim mang nhiều chi tiết đặc trưng của cuộc sống, văn hóa Mỹ Latinh. Ba thế hệ gia đình Reyes sống chen chúc trong một ngôi nhà song vẫn luôn nở nụ cười lạc quan, động viên nhau vượt qua khó khăn.

Nhà phân tích David A. Gross nhận định mặc dù doanh thu mở màn của " Blue Beetle" chỉ bằng 1/3 mức trung bình của các "tân binh" siêu anh hùng, nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá tích cực và phim có triển vọng lớn tại thị trường nước ngoài.

Trong khi đó, với doanh thu 10,6 triệu USD, "Oppenheimer" của Universal đã rớt xuống vị trí thứ trong tuần thứ 5 ra rạp. Bộ phim lịch sử về "cha đẻ của qủa bom nguyên tử" đầu tiên hiện vượt mốc 700 triệu USD trên toàn cầu.

Dựa trên cuốn tiểu sử "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" của Kai Bird và Martin J.Sherwin phát hành năm 2005, "Oppenheimer" là phim tâm lý lịch sử lấy bối cảnh Chiến tranh Thế giới thứ Hai và kể về cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết Robert Oppenheimer, người đứng đầu phòng thí nghiệm Los Alamos. "Oppenheimer" đóng vai trò quan trọng trong Dự án Manhattan, tiên phong trong nhiệm vụ phát triển vũ khí hạt nhân, và được coi là một trong những “cha đẻ của bom nguyên tử”.

Vị trí thứ 4 thuộc về phim hoạt hình "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem" của Paramount (tựa phim tại Việt Nam là "Ninja Rùa: Hỗn loạn tuổi dậy thì") với 8,4 triệu USD. Dàn diễn viên lồng tiếng gồm nhiều tên tuổi lớn như ngôi sao Thành Long, tài tử John Cena, Paul Rudd, nữ diễn viên hài nổi tiếng Maya Rudolph...

Trong khi đó, phim hài mới về chú chó biết nói của Universal, "Strays", đứng thứ 5 với doanh thu 8,3 triệu USD. Đây là một khởi đầu đáng lo ngại đối với bộ phim có kinh phí đầu tư lên tới 46 triệu USD.

Dưới đây là các phim khác trong Top 10 phim ăn khách nhất cuối tuần qua:

- "Meg 2: The Trench" (6,7 triệu USD)

- "Talk to Me" (3,2 triệu USD)

- "Haunted Mansion" (3 triệu USD)

- "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One" (2,7 triệu USD)

- "The Last Voyage of the Demeter" (2,5 triệu USD).