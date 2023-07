Bộ GD-ĐT chỉ đạo bảo quản bài thi Tốt nghiệp THPT trước bão số 1

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa có công điện gửi các đơn vị giáo dục trực thuộc về việc chủ động ứng phó với bão số 1.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Nội, Hưng Yên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Hoà Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyêntheo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, ứng trực 24/24 giờ; giữ liên hệ thường xuyên với cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu các sở lên phương án bảo quản bài thi và các hồ sơ, tài tiệu của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023; bảo đảm an toàn cho cán bộ làm công tác thi ở địa phương; hướng dẫn công tác tra cứu điểm thi cho học sinh theo hình thức trực tuyến.

Các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, chủ động di dời máy móc, thiết bị, tài liệu, hồ sơ đến nơi không có nguy cơ ngập úng để tránh hư hại đồng thời có phương án dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp; phòng ngừa dịch bệnh để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ngày 18/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13-14. Biển động dữ dội.

Trên đất liền, vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió giật cấp 8.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 3-5m. Vùng biển vịnh Bắc Bộ có sóng tăng dần, cao 2-4m.

Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Thái Bình sóng biển cao 2-3m.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão từ 0,3-0,5m. Nguy cơ ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển, cửa sông, sạt lở bờ biển do tác động kết hợp của triều cường, sóng lớn và nước dâng do bão vào chiều 18/7.

Từ ngày 18-19/7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-300mm, cục bộ có nơi trên 350mm; khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to với tổng lượng mưa từ 100-200mm, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Đề phòng nguy cơ xuất hiện dông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ./.