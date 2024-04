Bộ trưởng Bộ TNMT yêu cầu làm rõ trách nhiệm trong sự cố hầm lò làm 4 người tử vong

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chia sẻ với những mất mát, đau thương của gia đình các nạn nhân; yêu cầu Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty Than Thống Nhất và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là trong việc điều tra làm rõ nguyên nhân, quy rõ trách nhiệm; đồng thời làm rõ quy trình điều hành, quản lý của công ty. Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam rà soát lại quy trình kỹ thuật an toàn, quy trình quản lý lao động của các mỏ.

Cùng với việc nhanh chóng khắc phục sự cố, Tập đoàn và Công ty Than Thống Nhất tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng cho công nhân, để người lao động yên tâm sản xuất, tiếp tục tăng cường năng lực khai thác, đáp ứng than cho nền kinh tế.

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã đến thăm và chuyển hỗ trợ 10 triệu đồng/người đến các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và các nạn nhân đã tử vong.

Đến chiều nay, sức khỏe của 7 công nhân bị thương đều đã ổn định, trong đó 1 công nhân đã xuất viện.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cũng đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân; đồng thời chỉ đạo, phân công lãnh đạo UBND tỉnh đến hiện trường chỉ đạo cứu hộ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngô Hoàng Ngân, cùng các lãnh đạo Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo Công ty Than Thống Nhất, Trung tâm cấp cứu mỏ và các lực lượng tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, TTXVN đưa tin, vào khoảng 0 giờ 20 phút sáng 3/4, trong quá trình sản xuất, đã xảy ra sự cố tại Phân xưởng đào lò 2, Công ty Than Thống Nhất khiến 4 công nhân tử vong và 7 công nhân khác bị thương. Bước đầu xác định nguyên nhân sự cố là do cháy khí Mê-tan. Sau hơn 2 tiếng triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, đến khoảng 3 giờ 15 phút, công tác tìm kiếm cứu nạn đã kết thúc.