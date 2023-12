Ca khúc Giáng sinh gần 30 tuổi của Mariah Carey vẫn thống trị bảng xếp hạng

(Ngày Nay) - Sau quãng thời gian “ngủ đông” hằng năm, ca khúc “All I Want For Christmas Is You” của ca sĩ người Mỹ Mariah Carey lại “bừng tỉnh” và thống trị các bảng xếp hạng uy tín.

Bài hát được thu âm gần 30 năm nay vẫn giữ trọn vẹn sức hấp dẫn đặc biệt trong mùa lễ hội cuối năm. Nó vang lên ở khắp các trung tâm thương mại, trên sóng đài phát thanh và các trang mạng xã hội.

“Tượng đài” Giáng sinh này đã đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Hot 100 của Billboard trong bốn năm liên tiếp. Đây là bảng xếp hạng uy tín của các bài hát phổ biến nhất mỗi tuần theo lượt phát sóng, doanh số bán hàng và phát trực tuyến.

Ông David Foster, nhà soạn nhạc kiêm sản xuất âm nhạc từng 16 lần đoạt giải Grammy, lý giải: “Bài hát đó giờ đã đi vào lịch sử. Nó gắn liền lễ Giáng sinh. Khi bạn nghĩ đến Giáng sinh, bạn sẽ nghĩ đến bài hát này”.

Hằng năm vào ngày 1/11, thời gian “ngủ đông” của “All I Want For Christmas Is You” sẽ kết thúc. Vào ngày này, nữ ca sĩ Carey sẽ thông báo trên mạng xã hội rằng “đã đến lúc” bật bài hát này lên.

Vào thời điểm năm 1994 khi nó được phát hành, hầu hết các sản phẩm âm nhạc cho mùa lễ hội là của các nghệ sĩ đã qua thời kỳ đỉnh cao và đang tìm kiếm thị trường mới. Tuy nhiên, Carey đã dẫn đầu cuộc đua năm đó.

Nhà âm nhạc học Joe Bennett tại Đại học Âm nhạc Berklee đánh giá ca khúc đó sở hữu công thức thành công không thể chối cãi: cả giai điệu và lời ca đều hoàn hảo.

“All I Want For Christmas Is You” là một bài hát về tình yêu và ngày lễ. Cô gái ấy chẳng màng đến những trò vui của kỳ nghỉ. Thay vào đó, cô ấy chỉ có duy nhất hình bóng của một người trong tâm trí. Cho đến nay, người ta vẫn mơ hồ không biết đó là người yêu hay người mà cô ấy đang mong mỏi được thành đôi.

Ông Gary Trust, Giám đốc bảng xếp hạng Billboard, cho biết “All I Want For Christmas Is You” đã đứng đầu của danh sách các bản hit theo mùa trong 57/62 tuần kể từ năm 2010. Năm 2019, nhân dịp 25 năm phát hành, bài hát này đã đạt kỷ lục 387 triệu lượt nghe.

Khó đưa ra con số chính xác, nhưng cựu chuyên gia kinh tế Will Page tại Spotify ước tính lợi nhuận của bài hát này sẽ vượt mốc 100 triệu USD trong mùa lễ hội năm nay.

Theo những thước đo khách quan nhất, ông Bennett tự tin đây là bài hát Giáng sinh thành công nhất mọi thời đại.

Xếp sau thành công của “All I Want For Christmas Is You”, một số bài hát đương đại cũng đang khẳng định được “thương hiệu” trong dịp Giáng sinh. Điển hình như “Santa Tell Me” của Ariana Grande phát hành năm 2014, “Underneath the Tree” của Kelly Clarkson năm 2013, “You Make it Feel Like Christmas” của Gwen Stefani và Blake Shelton năm 2017 và “Christmas Tree Farm” của Taylor Swift năm 2019.