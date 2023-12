Ca sĩ Shakira được vinh danh tại thành phố quê hương

Bức tượng đồng cao 6,5m mô tả hình ảnh nữ ca sĩ 46 tuổi thể hiện động tác vũ đạo lắc hông trứ danh của cô trong chiếc váy dài bồng bềnh quyến rũ. Dưới chân tượng khắc dòng chữ “Vòng hông không nói dối, một tài năng độc đáo, một giọng hát lay động lòng người” (Hips that do not lie, a unique talent, a voice that moves masses), lấy cảm hứng từ bài hát “Hips don't lie” làm nên tên tuổi của Shakira.

Bức tượng được đặt bên bờ sông Magdalena nhằm vinh danh những cống hiến của cô cho nền âm nhạc nước nhà cũng như nền âm nhạc thế giới. Tham dự buổi lễ khánh thành bức tượng có cha mẹ của Shakira là ông William Mebarak và bà Nidia Ripoll.

Trên trang mạng xã hội X, nữ ca sĩ bày tỏ cảm ơn nhà điêu khắc Yino Marquez và các cộng sự đã tạo nên tác phẩm này. Sở hữu giọng hát đầy nội lực, Shakira Isabel Mebarak Ripoll được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Latin với gia tài nghệ thuật đồ sộ trong đó có các ca khúc nổi tiếng toàn cầu như “Hips don't lie”, “Waka Waka”, “La la la”... Trong sự nghiệp của mình, cô đã bán được khoảng 80 triệu album trên toàn thế giới và giành được 3 giải Grammy.