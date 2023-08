Cam kết kinh doanh có trách nhiệm, Prudential Việt Nam được vinh danh tại Insurance Asia Awards 2023

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Prudential được công nhận là “Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm” (International Life Insurer of the Year) và năm thứ 2 liên tiếp nhận giải thưởng “Sáng kiến ESG của năm” (ESG Initiative of the Year) – giải thưởng dành cho những dự án thiết thực đóng góp trực tiếp vào việc giải quyết các vấn đề xã hội và phát triển bền vững. Chuỗi chiến thắng này tiếp tục khẳng định cam kết kinh doanh có trách nhiệm của Prudential tại thị trường Việt Nam và minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Insurance Asia Awards là giải thưởng thường niên được tổ chức bởi Tập đoàn Truyền thông Charlton Media. Giải thưởng tôn vinh những công ty bảo hiểm tại châu Á có các thành tựu nổi bật, sáng kiến kinh doanh mới mẻ và sáng tạo, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và góp phần cho sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm. Insurance Asia Awards năm nay có hơn 30 hạng mục giải thưởng dành cho các công ty bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ đến từ Nhật Bản, Hồng Kông, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Qatar, Iran, Pakistan… Hội đồng Giám khảo cho các hạng mục giải thưởng năm nay đều là các vị trí quản lý thuộc mảng tài chính tới từ các công ty thuộc nhóm Big 4 – Top 4 công ty kiểm toán lớn nhất Thế giới (Deloitte, EY, PwC, KPMG).

Năm 2023 là cột mốc kỷ niệm 175 năm Prudential đi vào hoạt động trên toàn cầu và năm thứ 24 có mặt tại thị trường Việt Nam. Giải thưởng “Công ty Bảo hiểm nhân thọ Quốc tế của năm” chính là sự công nhận của thị trường, của ngành ở tầm cỡ khu vực châu Á, cũng như khẳng định vị thế doanh nghiệp kiểu mẫu trong ngành bảo hiểm nhân thọ của Prudential tại Việt Nam.

Năm 2023, Prudential triển khai nhiều hoạt động quan trọng, kịp thời tăng cường trải nhiệm khách hàng, với mục tiêu mở ra một chương mới hướng đến sự phát triển bền vững. Tháng 6/2023, Prudential cho ra mắt bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới 2023 chỉ có 8 trang, làm bằng chất liệu thân thiện với môi trường và là bản tóm tắt những điều khoản quan trọng trong hợp đồng gốc một cách dễ hiểu, dễ đọc hơn cho người dùng.

Bên cạnh đó, Prudential Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh đa dạng hóa sản phẩm nhằm giúp các nhóm khách hàng khác nhau tiếp cận dễ dàng hơn với các giải pháp tài chính và bảo vệ sức khỏe với mức phí bảo hiểm hợp lý và tùy chọn đăng ký trả phí hàng tháng. Từ những ưu điểm vượt trội, sản phẩm của Prudential liên tục được khách hàng tin tưởng, đón nhận và đánh giá cao: sản phẩm bảo hiểm liên kết chung “PRU-Chủ động cuộc sống” của Prudential được ghi nhận và trao giải “Top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em” năm 2023 do Báo Lao động và Xã hội tổ chức.

Một yếu tố không thể thiếu trong hành trình mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng chính là lực lượng tư vấn viên ưu tú, linh hoạt trong việc sử dụng ứng dụng công nghệ, không ngừng phát triển kỹ năng và tận tâm gắn kết với khách hàng. Theo thống kê của Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô (MDRT) vào tháng 6/2023, Prudential Việt Nam hiện giữ vị trí Top 6 toàn cầu và Top 1 tại thị trường Việt Nam về số lượng MDRT với 1976 thành viên. Đồng thời, Prudential cũng giữ vị trí Top 1 về số lượng MDRT tăng trưởng và Top 1 về số lượng MDRT lặp lại mỗi năm tại Việt Nam.

Có mặt tại sự kiện trao giải, bà Mandy Trần – Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh Kênh đại lý, Prudential Việt Nam chia sẻ: “Xin cảm ơn hội đồng giám khảo của Insurance Asia Awards đã ghi nhận những nỗ lực này của Prudential Việt Nam. Đồng thời, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới từng cá nhân của Prudential Việt Nam, những người đã đóng góp không ngừng nghỉ trong hành trình mang lại những điều tốt đẹp nhất cho khách hàng, và cho thị trường Bảo hiểm tại Việt Nam”.

Sự phát triển của Prudential luôn gắn liền với các hoạt động xã hội với mong muốn xây dựng cuộc sống khỏe mạnh hơn, thịnh vượng hơn cho người dân Việt Nam. Với giải thưởng “Sáng kiến ESG của năm”, Prudential một lần nữa chứng minh vị thế tiên phong trong sáng tạo và nhanh chóng bắt kịp với xu hướng ESG chung của toàn cầu bằng những dự án dài hạn giúp giải quyết những vấn đề của xã hội, điển hình là những đóng góp của Prudential trong Thỏa thuận Hợp tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP).

Trong tháng 7 vừa qua tại Hà Nội, với sự hỗ trợ từ Hiệp Hội Doanh Nghiệp Anh Quốc Tại Việt Nam (BritCham), Prudential Việt Nam và Tổ chức Sáng kiến trái phiếu khí hậu (CBI) đã cùng phối hợp tổ chức hội thảo “Trái phiếu xanh & Đầu tư chuyển đổi tại Việt Nam” nhằm thu thập ý kiến phản hồi về cách thức hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển của thị trường trái phiếu xanh tại Việt Nam. Các khách mời tham gia buổi hội thảo đã có một phiên trao đổi hiệu quả, với nhiều ý tưởng và giải pháp được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường trái phiếu xanh, thể hiện rõ mong muốn được hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển thị trường trái phiếu xanh một cách bền vững, nhằm hỗ trợ cho mục tiêu đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 của Chính phủ.