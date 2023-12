Cảnh báo tai nạn bỏng lửa, ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

(Ngày Nay) - Bộ Y tế cảnh báo để người dân cần hiểu rõ về các tai nạn do sưởi như bỏng lửa, ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, củi trong không gian kín.